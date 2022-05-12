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В СБ Белоруссии не исключают, что США уже создали противоспутниковое оружие
В СБ Белоруссии не исключают, что США уже создали противоспутниковое оружие - РИА Новости, 12.05.2022
В СБ Белоруссии не исключают, что США уже создали противоспутниковое оружие
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович не исключает, что США уже создали противоспутниковое оружие и вооружили им национальные... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T03:27
2022-05-12T03:27
2022-05-12T03:27
сша
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александр вольфович
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович не исключает, что США уже создали противоспутниковое оружие и вооружили им национальные космические силы."Не может не беспокоить и освоение ведущими странами новых пространств для ведения военных действий. В частности, НАТО таким оперативным пространством признан космос. И хотя недавно США заявили об отказе от испытаний противоспутникового оружия, это отнюдь не значит, что Вашингтон не создал такое оружие и не поставил его на вооружение космических сил", — сказал он в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в майском номере.По его словам, в этом случае односторонний мораторий можно расценивать как призыв к другим странам, не завершившим такие испытания, прекратить собственные разработки в этой области.
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сша, нато, белоруссия, вашингтон, в мире, александр вольфович
В СБ Белоруссии не исключают, что США уже создали противоспутниковое оружие
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: США, возможно, уже создали противоспутниковое оружие