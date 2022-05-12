https://ria.ru/20220512/nebenzya-1788200476.html

Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец

Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец - РИА Новости, 13.05.2022

Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец

Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-12T19:15

2022-05-12T19:15

2022-05-13T09:04

в мире

украина

министерство образования и науки украины

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ООН, 12 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.В качестве подтверждения этого неожиданного обстоятельства дипломат сослался на украинский учебник по географии за восьмой класс."Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии", - указал постпред. Он продемонстрировал собравшимся учебник по географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. "Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник", — отметил Небензя.Авторы пособия объясняют это тем, что предки французов — галлы, пришли с Галичины.Дипломат привел эту деталь в качестве примера тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины. Он добавил, что в 2016 году это ведомство "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.Небензя также поинтересовался у собравшихся о том, знают ли они, что, по мнению авторов учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – "угрофинское". Белорусов в этом учебном пособии отнесли к балтийским народам."В учебнике истории Украины для 7-го класса под общей редакцией Ляха и Темировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 000 лет. В учебнике по истории для 9-ко класса под редакцией Турченко и Мороко утверждается, что к концу 18 века украинцы в то время были одним из самых крупных народов в Европе", — рассказал дипломат.Он отметил, что автор книги "Украинская нация" Микола Галичанец вообще убежден, что "население Восточной Европы вошло в первое тысячелетие новой эры под названием украинцы"."Это при том, что украинцами жителей территорий, входящих в современную Украину, как известно никто не называл. Даже в творчестве поэта Тараса Шевченко, жившего в середине 19 века, термин "украинцы" полностью отсутствует. Жителей этих всех земель называли русинами, русскими или, в крайнем случае, малороссами", — поведал Небензя.Он привел и другие абсурдные теории из образовательной программы Украины."Есть, например, на Украине такой историк Валерий Бебик (и он такой не один). Он утверждает, что Константинополь был колонией Херсонеса на территории современного Севастополя, а прародитель скифов – это уроженец Крыма Геракл, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре", — рассказал постпред членам Совбеза."Название города Мена на Черниговщине, оказывается, дало имя первому египетскому фараону Менесу, а само украинское государство, по его подсчетам, существует более 7,5 тысяч лет", — поделился Небензя.По его словам, знаменитого монгольского полководца Чингисхана, жившего в 12-13 веках, по убеждению Бебика, на самом деле звали Богданом."Не верите? Тогда автор советует вам ознакомиться с тайной историей монголов, где Чингисхана именуют Богдыханом. Ну, и из этого понятно, что никакой он не монгол, а истинный украинец. Тем более, что воевал он, как уверен Бебик, с украинским трезубом и под жовто-блакитными знаменами. Ну, и наконец его главный вывод — Украина вообще является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос, не исключает Бебик в одном из своих интервью, мог быть галичанином", — рассказал российский постпред.Как указал Небензя, Бебик – "не рядовой, а заслуженный сумасшедший". В 2015 году его назначили временным председателем общественного совета при министерстве информационной политики на Украине.

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https://ria.ru/20220331/ukraina-1781111463.html

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780978319.html

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780871536.html

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Небензя указал на ошибки в материале украинского учебника географии Постпред РФ при ООН Василий Небензя в СБ ООН рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, в курсе ли тот, что является на самом деле украинцем, согласно украинскому учебнику по географии за 8-й класс. 2022-05-12T19:15 true PT0M35S

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