https://ria.ru/20220512/nebenzya-1788200476.html
Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец
Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец - РИА Новости, 13.05.2022
Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец
Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-12T19:15
2022-05-12T19:15
2022-05-13T09:04
в мире
украина
министерство образования и науки украины
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ООН, 12 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.В качестве подтверждения этого неожиданного обстоятельства дипломат сослался на украинский учебник по географии за восьмой класс."Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии", - указал постпред. Он продемонстрировал собравшимся учебник по географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. "Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник", — отметил Небензя.Авторы пособия объясняют это тем, что предки французов — галлы, пришли с Галичины.Дипломат привел эту деталь в качестве примера тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины. Он добавил, что в 2016 году это ведомство "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.Небензя также поинтересовался у собравшихся о том, знают ли они, что, по мнению авторов учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – "угрофинское". Белорусов в этом учебном пособии отнесли к балтийским народам."В учебнике истории Украины для 7-го класса под общей редакцией Ляха и Темировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 000 лет. В учебнике по истории для 9-ко класса под редакцией Турченко и Мороко утверждается, что к концу 18 века украинцы в то время были одним из самых крупных народов в Европе", — рассказал дипломат.Он отметил, что автор книги "Украинская нация" Микола Галичанец вообще убежден, что "население Восточной Европы вошло в первое тысячелетие новой эры под названием украинцы"."Это при том, что украинцами жителей территорий, входящих в современную Украину, как известно никто не называл. Даже в творчестве поэта Тараса Шевченко, жившего в середине 19 века, термин "украинцы" полностью отсутствует. Жителей этих всех земель называли русинами, русскими или, в крайнем случае, малороссами", — поведал Небензя.Он привел и другие абсурдные теории из образовательной программы Украины."Есть, например, на Украине такой историк Валерий Бебик (и он такой не один). Он утверждает, что Константинополь был колонией Херсонеса на территории современного Севастополя, а прародитель скифов – это уроженец Крыма Геракл, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре", — рассказал постпред членам Совбеза."Название города Мена на Черниговщине, оказывается, дало имя первому египетскому фараону Менесу, а само украинское государство, по его подсчетам, существует более 7,5 тысяч лет", — поделился Небензя.По его словам, знаменитого монгольского полководца Чингисхана, жившего в 12-13 веках, по убеждению Бебика, на самом деле звали Богданом."Не верите? Тогда автор советует вам ознакомиться с тайной историей монголов, где Чингисхана именуют Богдыханом. Ну, и из этого понятно, что никакой он не монгол, а истинный украинец. Тем более, что воевал он, как уверен Бебик, с украинским трезубом и под жовто-блакитными знаменами. Ну, и наконец его главный вывод — Украина вообще является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос, не исключает Бебик в одном из своих интервью, мог быть галичанином", — рассказал российский постпред.Как указал Небензя, Бебик – "не рядовой, а заслуженный сумасшедший". В 2015 году его назначили временным председателем общественного совета при министерстве информационной политики на Украине.
https://ria.ru/20220428/uchebniki-1785995667.html
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https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780978319.html
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Небензя указал на ошибки в материале украинского учебника географии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в СБ ООН рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, в курсе ли тот, что является на самом деле украинцем, согласно украинскому учебнику по географии за 8-й класс.
2022-05-12T19:15
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в мире, украина, министерство образования и науки украины
19:15 12.05.2022 (обновлено: 09:04 13.05.2022)
Небензя спросил французского коллегу в ООН, знает ли тот, что он украинец
Небензя спросил французского коллегу в СБ ООН де Ривьера, знает ли тот, что он украинец
ООН, 12 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации рассказал об образовательных программах современной Украины и поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.
В качестве подтверждения этого неожиданного обстоятельства дипломат сослался на украинский учебник по географии за восьмой класс.
"Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии", - указал постпред. Он продемонстрировал собравшимся учебник по географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. "Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины
. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник", — отметил Небензя.
Авторы пособия объясняют это тем, что предки французов — галлы, пришли с Галичины.
Дипломат привел эту деталь в качестве примера тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины
. Он добавил, что в 2016 году это ведомство "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.
Небензя также поинтересовался у собравшихся о том, знают ли они, что, по мнению авторов учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – "угрофинское". Белорусов в этом учебном пособии отнесли к балтийским народам.
"В учебнике истории Украины для 7-го класса под общей редакцией Ляха и Темировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 000 лет. В учебнике по истории для 9-ко класса под редакцией Турченко и Мороко утверждается, что к концу 18 века украинцы в то время были одним из самых крупных народов в Европе", — рассказал дипломат.
Он отметил, что автор книги "Украинская нация" Микола Галичанец вообще убежден, что "население Восточной Европы
вошло в первое тысячелетие новой эры под названием украинцы".
"Это при том, что украинцами жителей территорий, входящих в современную Украину, как известно никто не называл. Даже в творчестве поэта Тараса Шевченко
, жившего в середине 19 века, термин "украинцы" полностью отсутствует. Жителей этих всех земель называли русинами, русскими или, в крайнем случае, малороссами", — поведал Небензя.
Он привел и другие абсурдные теории из образовательной программы Украины.
"Есть, например, на Украине такой историк Валерий Бебик (и он такой не один). Он утверждает, что Константинополь был колонией Херсонеса
на территории современного Севастополя
, а прародитель скифов – это уроженец Крыма Геракл, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре", — рассказал постпред членам Совбеза.
"Название города Мена на Черниговщине, оказывается, дало имя первому египетскому фараону Менесу, а само украинское государство, по его подсчетам, существует более 7,5 тысяч лет", — поделился Небензя.
По его словам, знаменитого монгольского полководца Чингисхана, жившего в 12-13 веках, по убеждению Бебика, на самом деле звали Богданом.
"Не верите? Тогда автор советует вам ознакомиться с тайной историей монголов, где Чингисхана именуют Богдыханом. Ну, и из этого понятно, что никакой он не монгол, а истинный украинец. Тем более, что воевал он, как уверен Бебик, с украинским трезубом и под жовто-блакитными знаменами. Ну, и наконец его главный вывод — Украина вообще является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос
, не исключает Бебик в одном из своих интервью, мог быть галичанином", — рассказал российский постпред.
Как указал Небензя, Бебик – "не рядовой, а заслуженный сумасшедший". В 2015 году его назначили временным председателем общественного совета при министерстве информационной политики на Украине.