https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788106265.html

Националисты удерживают граждан как щит по указанию Запада, заявил Басурин

Националисты удерживают граждан как щит по указанию Запада, заявил Басурин - РИА Новости, 12.05.2022

Националисты удерживают граждан как щит по указанию Запада, заявил Басурин

Украинским нацистам дана команда "западными кураторами" переложить опыт Мариуполя по удерживанию людей в заложниках на всю Украину, заявил представитель... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:26

2022-05-12T13:26

2022-05-12T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

эдуард басурин

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украинским нацистам дана команда "западными кураторами" переложить опыт Мариуполя по удерживанию людей в заложниках на всю Украину, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Мирным гражданам не дают выйти. Это уже даже в приказном порядке. Украинским нацистам дана команда их западными кураторами о том, что опыт Мариуполя необходимо переложить на всю Украину", - отметил представитель ДНР в эфире "Первого канала".Басурин также пояснил, что удерживание мирных граждан на территориях, где проводятся боевые действия, является специальной тактикой по дискредитации действий вооруженных сил ДНР и ЛНР, а также РФ."Они пишут - "здесь дети, не стреляйте". Это специально сделано для картинки, чтобы потом на весь мир показывать, что из себя представляют наша республика, Луганск и Российская Федерация. Не просто так же сейм Литвы принял резолюцию о том, что якобы Российская Федерация теперь является страной, поддерживающей терроризм. Для этого и нужна картинка", - сказал Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220511/ukreprayon-1788009036.html

https://ria.ru/20220403/invalidy-1781517093.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, эдуард басурин, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф