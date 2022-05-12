https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html

Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области

Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022

Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области

Росгвардия в майские праздники задержала 26 националистов и изъяла более 46 тысяч боеприпасов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:53

2022-05-12T11:53

2022-05-12T11:53

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харьковская область

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росгвардия в майские праздники задержала 26 националистов и изъяла более 46 тысяч боеприпасов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."В майские праздники росгвардейцы задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов в Харьковской области... С 6 по 10 мая военнослужащими и сотрудниками Росгвардии задержаны 26 пособников ВСУ, членов националистического движения и военнослужащих территориальной обороны Украины. У них изъяты нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардейцы также захватили одну БРДМ и одну БМП украинских военных. Кроме того, из 5 крупных схронов военнослужащие ведомства изъяли 30 единиц оружия и свыше 46 тысяч различных боеприпасов, в том числе: 10 ПТУР, 12 огнеметов, восемь гранатометов, более 45 тысяч патронов различного калибра, два кассетных снаряда от БМ-21 "Град", 140 ручных осколочных и противотанковых гранат, 670 снарядов для БМП, более 120 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, свыше 100 противотанковых и 38 минометных мин, а также девять самодельных взрывных устройств различной мощности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харьковская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины