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Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022
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https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788078988.html
Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области
Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2022
Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области
Росгвардия в майские праздники задержала 26 националистов и изъяла более 46 тысяч боеприпасов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:53
2022-05-12T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росгвардия в майские праздники задержала 26 националистов и изъяла более 46 тысяч боеприпасов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."В майские праздники росгвардейцы задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов в Харьковской области... С 6 по 10 мая военнослужащими и сотрудниками Росгвардии задержаны 26 пособников ВСУ, членов националистического движения и военнослужащих территориальной обороны Украины. У них изъяты нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что росгвардейцы также захватили одну БРДМ и одну БМП украинских военных. Кроме того, из 5 крупных схронов военнослужащие ведомства изъяли 30 единиц оружия и свыше 46 тысяч различных боеприпасов, в том числе: 10 ПТУР, 12 огнеметов, восемь гранатометов, более 45 тысяч патронов различного калибра, два кассетных снаряда от БМ-21 "Град", 140 ручных осколочных и противотанковых гранат, 670 снарядов для БМП, более 120 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, свыше 100 противотанковых и 38 минометных мин, а также девять самодельных взрывных устройств различной мощности.
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в мире, харьковская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
11:53 12.05.2022
 
Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области

Росгвардия в майские праздники задержала 26 украинских националистов в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росгвардия в майские праздники задержала 26 националистов и изъяла более 46 тысяч боеприпасов в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В майские праздники росгвардейцы задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов в Харьковской области... С 6 по 10 мая военнослужащими и сотрудниками Росгвардии задержаны 26 пособников ВСУ, членов националистического движения и военнослужащих территориальной обороны Украины. У них изъяты нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что росгвардейцы также захватили одну БРДМ и одну БМП украинских военных. Кроме того, из 5 крупных схронов военнослужащие ведомства изъяли 30 единиц оружия и свыше 46 тысяч различных боеприпасов, в том числе: 10 ПТУР, 12 огнеметов, восемь гранатометов, более 45 тысяч патронов различного калибра, два кассетных снаряда от БМ-21 "Град", 140 ручных осколочных и противотанковых гранат, 670 снарядов для БМП, более 120 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, свыше 100 противотанковых и 38 минометных мин, а также девять самодельных взрывных устройств различной мощности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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