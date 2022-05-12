https://ria.ru/20220512/nato-1788216157.html

Полянский прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Полянский прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Полянский прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России, РФ готова противостоять угрозе альянса, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T21:27

2022-05-12T21:27

2022-05-12T21:40

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

швеция

финляндия

нато

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ООН, 12 мая – РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности России, РФ готова противостоять угрозе альянса, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd."Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО - ред.) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, это будет худшим решением для них, а не для России", - сказал Полянский."Россия готова противостоять угрозе НАТО. Россия предприняла необходимые меры предосторожности для этого", - добавил он.По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не очень сильно изменит ситуацию в сфере безопасности в Европе, "в которой доминирует и которую усугубляет натовская угроза России в течение многих лет".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788211706.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788209702.html

россия

швеция

финляндия

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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, швеция, финляндия, нато