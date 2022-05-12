https://ria.ru/20220512/moskva-1788122288.html
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве
Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:29
2022-05-12T14:29
2022-05-12T14:29
москва
общество
гидрометцентр
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20220512/pogoda-1788107781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, гидрометцентр, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве
Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе и ветре с порывами до 18 метров в секунду