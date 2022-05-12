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МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
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МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве - РИА Новости, 12.05.2022
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве
Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:29
2022-05-12T14:29
москва
общество
гидрометцентр
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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москва, общество, гидрометцентр, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:29 12.05.2022
 
МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве

Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе и ветре с порывами до 18 метров в секунду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
13:33
Температура воздуха в Москве превысила 21 градус
 
МоскваОбществоГидрометцентрПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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