https://ria.ru/20220512/moskva-1788122288.html

МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве

МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве - РИА Новости, 12.05.2022

МЧС предупредило о дожде, грозе и шквалистом ветре в Москве

Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:29

2022-05-12T14:29

2022-05-12T14:29

москва

общество

гидрометцентр

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и шквалистом ветре с порывами до 18 метров в секунду с 15 часов дня в четверг из-за прохождения атмосферного фронта, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220512/pogoda-1788107781.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, гидрометцентр, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)