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В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту - РИА Новости, 12.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220512/lipetsk-1788218486.html
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту - РИА Новости, 12.05.2022
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту
В Липецкой области в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 115... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:52
2022-05-12T21:52
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 115 общественных пространств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на благоустройство данных объектов из бюджетов разных уровней выделено 892,8 миллиона рублей.Артамонов отметил, что на большинстве объектов работы уже стартовали, а на двух – в Добровском районе уже завершились, причем досрочно. В селе Замартынье появилась детская спортивно-игровая площадка, а селе Путятино завершили третий этап благоустройства спортивно-игровой зоны и многофункциональной площадки."Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти. В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства, деревни и сёла благоустраиваются. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
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общество
21:52 12.05.2022
 
В Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту

Игорь Артамонов: в Липецкой области в 2022 году благоустроят 115 объектов по нацпроекту

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 12 мая – РИА Новости. В Липецкой области в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 115 общественных пространств, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на благоустройство данных объектов из бюджетов разных уровней выделено 892,8 миллиона рублей.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 10:39Липецкая область
Первый "Ночной партизанский забег" прошел в Липецкой области
Артамонов отметил, что на большинстве объектов работы уже стартовали, а на двух – в Добровском районе уже завершились, причем досрочно. В селе Замартынье появилась детская спортивно-игровая площадка, а селе Путятино завершили третий этап благоустройства спортивно-игровой зоны и многофункциональной площадки.
"Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти. В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства, деревни и сёла благоустраиваются. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
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