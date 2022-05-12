https://ria.ru/20220512/latviya-1788158851.html
Латвийские власти разжигают гражданскую войну в стране, заявили в Госдуме
Латвийские власти разжигают гражданскую войну в стране, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.05.2022
Латвийские власти разжигают гражданскую войну в стране, заявили в Госдуме
Латвийские власти разжигают гражданскую войну в собственной стране, намереваясь снести памятник Освободителям Риги, так как это станет "пощечиной" не только... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:30
2022-05-12T16:30
2022-05-12T16:30
в мире
латвия
россия
день победы
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Латвийские власти разжигают гражданскую войну в собственной стране, намереваясь снести памятник Освободителям Риги, так как это станет "пощечиной" не только русскоязычному населению, но и другим жителям Латвии, чьи родственники боролись и погибли от рук немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Парламент Латвии в четверг разрешил снос памятника Освободителям Риги. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений."Намереваясь снести памятник воинам-освободителям в центре Риги, латвийские власти разжигают гражданскую войну в собственной стране", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.По его словам, осквернение памяти советских солдат станет "пощечиной" не только русскоязычному населению, но и тем латышам, белорусам, украинцам, евреям и другим жителям Латвии, чьи родственники боролись с гитлеровцами и погибли от рук немецких фашистов и их местных пособников в годы Великой Отечественной войны. "А памятник, кстати, построен на народные деньги, которые собирали по всей Латвии", - подчеркнул депутат.Также Пискарев отметил, что планируемый снос памятника – не что иное, как "жест злости и отчаяния" после того, как запрещенное празднование Дня Победы над фашизмом в Латвии всё же состоялось и показало, что значительная доля рижан чтит память советских солдат, павших за освобождение этой страны. "Война с памятниками в Латвии идет уже давно, но сколько бы не плевали в прошлое руководители этой прибалтийской страны, им не удается вытравить из памяти своих сограждан события нашей общей истории", - заключил он.
https://ria.ru/20220512/sanktsii-1788124979.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, день победы, госдума рф, василий пискарев
Латвийские власти разжигают гражданскую войну в стране, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы Пискарев: Латвия, снося памятники, разжигает у себя гражданскую войну
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости.
Латвийские власти разжигают гражданскую войну в собственной стране, намереваясь снести памятник Освободителям Риги, так как это станет "пощечиной" не только русскоязычному населению, но и другим жителям Латвии, чьи родственники боролись и погибли от рук немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны, считает
председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Парламент Латвии
в четверг разрешил снос памятника Освободителям Риги
. Парламентарии в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений.
"Намереваясь снести памятник воинам-освободителям в центре Риги, латвийские власти разжигают гражданскую войну в собственной стране", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
По его словам, осквернение памяти советских солдат станет "пощечиной" не только русскоязычному населению, но и тем латышам, белорусам, украинцам, евреям и другим жителям Латвии, чьи родственники боролись с гитлеровцами и погибли от рук немецких фашистов и их местных пособников в годы Великой Отечественной войны. "А памятник, кстати, построен на народные деньги, которые собирали по всей Латвии", - подчеркнул депутат.
Также Пискарев отметил, что планируемый снос памятника – не что иное, как "жест злости и отчаяния" после того, как запрещенное празднование Дня Победы над фашизмом в Латвии всё же состоялось и показало, что значительная доля рижан чтит память советских солдат, павших за освобождение этой страны. "Война с памятниками в Латвии идет уже давно, но сколько бы не плевали в прошлое руководители этой прибалтийской страны, им не удается вытравить из памяти своих сограждан события нашей общей истории", - заключил он.