https://ria.ru/20220512/kurs-1788129484.html

Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 12.05.2022

Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года

Рубль продолжает укрепляться, а доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:51

2022-05-12T14:51

2022-05-12T16:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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московская биржа

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, а доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:52 мск дешевела на 2,03 рубля — до 65,17 рубля, европейская — на 2,8 рубля, до 67,7 рубля.Минутами ранее доллар опускался до 65 рублей ровно.Позже евро снизился до минимума с июня 2017 года — 66,99 рубля, а доллар — до 64,68.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа