https://ria.ru/20220512/kurs-1788129484.html
Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года - РИА Новости, 12.05.2022
Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
Рубль продолжает укрепляться, а доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:51
2022-05-12T14:51
2022-05-12T16:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_12702072248f1b764cef2d588ee5e23e.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Рубль продолжает укрепляться, а доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:52 мск дешевела на 2,03 рубля — до 65,17 рубля, европейская — на 2,8 рубля, до 67,7 рубля.Минутами ранее доллар опускался до 65 рублей ровно.Позже евро снизился до минимума с июня 2017 года — 66,99 рубля, а доллар — до 64,68.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_b2e00832fe9ff9925b188bf122379635.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, курс доллара, московская биржа
14:51 12.05.2022 (обновлено: 16:28 12.05.2022)
Курс доллара упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс доллара на Мосбирже упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Рубль продолжает укрепляться, а доллар и евро закрепляются на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных
Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 14:52 мск дешевела на 2,03 рубля — до 65,17 рубля, европейская — на 2,8 рубля, до 67,7 рубля.
Минутами ранее доллар опускался до 65 рублей ровно.
Позже евро снизился до минимума с июня 2017 года — 66,99 рубля, а доллар — до 64,68.