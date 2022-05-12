https://ria.ru/20220512/kurs-1788080144.html

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года - РИА Новости, 12.05.2022

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года

Рубль наращивает темпы роста в четверг: доллар уже дешевле 68 рублей, доллар направляется к отметке 65 рублей – оба на минимумах с января-февраля 2020 года,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:57

2022-05-12T11:57

2022-05-12T12:03

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рубль наращивает темпы роста в четверг: доллар уже дешевле 68 рублей, доллар направляется к отметке 65 рублей – оба на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.55 мск падал на 2,03 рубля, до 65,17 рубля, евро - на 2,57 рубля, до 67,93 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, россия, московская биржа