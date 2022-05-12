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Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года - РИА Новости, 12.05.2022
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года
Рубль наращивает темпы роста в четверг: доллар уже дешевле 68 рублей, доллар направляется к отметке 65 рублей – оба на минимумах с января-февраля 2020 года,... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:57
2022-05-12T11:57
2022-05-12T12:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рубль наращивает темпы роста в четверг: доллар уже дешевле 68 рублей, доллар направляется к отметке 65 рублей – оба на минимумах с января-февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.55 мск падал на 2,03 рубля, до 65,17 рубля, евро - на 2,57 рубля, до 67,93 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, курс рубля, россия, московская биржа
11:57 12.05.2022 (обновлено: 12:03 12.05.2022)
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года
Курс евро на Мосбирже упал ниже 68 рублей впервые с января 2020 года