https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788076610.html
В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 294 случая COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T11:42
2022-05-12T11:42
2022-05-12T11:42
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 294 случая COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 294, госпитализировано - 150 человек, выздоровело - 484 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 764 737 случая коронавируса, выздоровели 2 573 636 человек, умерли 43 455 человек.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 294 новых случая COVID-19, умерли 18 человек