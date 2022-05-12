https://ria.ru/20220512/koronavirus-1788076610.html

В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 12.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 150 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 294 случая COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T11:42

2022-05-12T11:42

2022-05-12T11:42

распространение коронавируса

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 294 случая COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 294, госпитализировано - 150 человек, выздоровело - 484 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 764 737 случая коронавируса, выздоровели 2 573 636 человек, умерли 43 455 человек.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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