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Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788221870.html
Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости
Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости - РИА Новости, 12.05.2022
Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T22:23
2022-05-12T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 12 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости.В своем поздравлении он отметил, что решение о признании ЛНР и ДНР и дальнейшая спецоперация по защите их граждан предотвратили масштабные жертвы со стороны русскоязычного населения регионов."Безусловно, это был мудрый и дальновидный шаг со стороны главы нашего государства. Луганская и Донецкая Народные Республики на протяжении восьми лет испытывали на себе колоссальную агрессию со стороны Украины. Решение о признании ЛНР и ДНР и дальнейшая спецоперация по защите их граждан предотвратили масштабные жертвы со стороны русскоязычного населения регионов", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
22:23 12.05.2022
 
Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости

Глава Чечни Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 12 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости.
"Восемь лет назад граждане этих регионов в ходе всенародного референдума высказались за образование суверенных государств. Президент России Владимир Путин 21 февраля текущего года признал независимость двух республик... В этот день я хочу еще раз от всей души поздравить глав двух республик Леонида Пасечника, Дениса Пушилина, а также жителей этих республик с Днем независимости", - написал Кадыров.
В своем поздравлении он отметил, что решение о признании ЛНР и ДНР и дальнейшая спецоперация по защите их граждан предотвратили масштабные жертвы со стороны русскоязычного населения регионов.
"Безусловно, это был мудрый и дальновидный шаг со стороны главы нашего государства. Луганская и Донецкая Народные Республики на протяжении восьми лет испытывали на себе колоссальную агрессию со стороны Украины. Решение о признании ЛНР и ДНР и дальнейшая спецоперация по защите их граждан предотвратили масштабные жертвы со стороны русскоязычного населения регионов", - написал глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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