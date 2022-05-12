https://ria.ru/20220512/kadyrov-1788221870.html

Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости

Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости - РИА Новости, 12.05.2022

Кадыров поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T22:23

2022-05-12T22:23

2022-05-12T22:23

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 12 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поздравил глав ЛНР и ДНР и жителей республик с Днем независимости.В своем поздравлении он отметил, что решение о признании ЛНР и ДНР и дальнейшая спецоперация по защите их граждан предотвратили масштабные жертвы со стороны русскоязычного населения регионов."Безусловно, это был мудрый и дальновидный шаг со стороны главы нашего государства. Луганская и Донецкая Народные Республики на протяжении восьми лет испытывали на себе колоссальную агрессию со стороны Украины. Решение о признании ЛНР и ДНР и дальнейшая спецоперация по защите их граждан предотвратили масштабные жертвы со стороны русскоязычного населения регионов", - написал глава региона.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров