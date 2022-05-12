https://ria.ru/20220512/izolyatsiya-1788163036.html

Возможна ли изоляция страны в современном мире – мнение экспертов

Возможна ли изоляция страны в современном мире – мнение экспертов - РИА Новости, 12.05.2022

Возможна ли изоляция страны в современном мире – мнение экспертов

Антироссийские санкции, а также партнерство с Китаем, Индией, арабскими странами и государствами Латинской Америки обсудили эксперты за круглым столом на тему... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:40

2022-05-12T16:40

2022-05-12T16:40

россия

брикс

евросоюз

китай

латинская америка

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции, а также партнерство с Китаем, Индией, арабскими странами и государствами Латинской Америки обсудили эксперты за круглым столом на тему "Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что около 30 стран (15% мирового населения) ввели санкции против РФ. При этом он привёл примеры выросших показателей российского экспорта в страны Азии, а также некоторые государства ЕС. По его словам, на 50 млрд долларов ожидается рост товарооборота в 2022 году со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Он напомнил о решении многих западных компаний уйти с российского рынка, которые однако продолжают поддерживать свой бизнес в стране для того, чтобы вернуться в подходящее время.Одним из самых важных и перспективных партнеров России в сложившейся ситуации остается КНР. О том, что власти Китая положительно оценивают передел глобального миропорядка, рассказал старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко. По его мнению, страна рассчитывает занять роль одного из ведущих игроков складывающейся системы, перестать быть "мастерской по производству дешевых товаров". Также власти не могут забыть товарную войну, которую начал против страны Дональд Трамп, и бойкот олимпийских игр в Пекине. Приход нового президента США ситуацию не изменил."Курс на стратегическое партнерство с Россией – это не из области эмоций или идеологии. Для Китая Россия важна как надежный стратегический тыл. Важно понимать, что отношения двух стран прагматичны, они не забывают и о национальных интересах", – напомнил Зуенко.О том, как в странах Латинской Америки оценивают конфликт на Украине и санкции против России, рассказал директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.Он призвал убавить оптимизм, так как многие страны региона, например, Аргентина, переживают собственные кризисы. В целом в Латинской Америке преимущественно негативно относятся к специальной операции, однако не занимают и конкретную позицию: здесь помнят о давлении, которые когда-то оказывалось и оказывается со стороны США. Развитие экономических отношений с РФ будет зависеть от решения трех вопросов: логистика, торговые соглашения, банковские отношения. Однако многие страны в регионе боятся сами стать объектами экономического давления, чем им неоднократно угрожают, считает Разумовский.Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов рассказал собравшимся об отношении к сложившейся ситуации стран БРИКС. По его словам, от многих крупных государств с развитыми экономиками, в том числе и членов БРИКС, коллективный Запад требует занять однозначную позицию и присоединиться к санкциям против России, и такое давление не всем нравится. В БРИКС бытует общее мнение, что ситуация в Европе приносит вред глобальной экономике и в существующем конфликте нет одного виноватого, рассказал Кузнецов.Замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов напомнил исторический контекст ситуации, в которой "Запад решил выступать от лица всего человечества".Около 500 лет назад, начиная с Колумбовой эпохи, началась "Эра Запада", которая характеризуется великими географическими открытиями или захватом целых частей света. По его словам, к концу 19 века на карте оставалось 5-7 относительно независимых государств, но кроме России все они так или иначе были в связаны с колонизаторами."К этому моменту Запад достиг пика развития за счет сверхэксплутации и геноцида захваченного народа", – сказал Шаповалов. Такой миропорядок существовал до середины 20 века: в этот период СССР уже сформулировал свою идеологию и распространял ее в странах Азии, Африки и Латинской Америки вместе с материальной помощью.

https://ria.ru/20220512/neft-1788142598.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, брикс, евросоюз, китай, латинская америка