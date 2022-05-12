https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788209702.html

Финляндия ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая, сообщили СМИ

Финляндия ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

Финляндия ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая, сообщили СМИ

Финских политиков предупредили о возможности прекращения поставок газа из России в свете возможного вступления страны в НАТО, сообщает газета Iltalehti. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-12T20:15

2022-05-12T20:15

2022-05-13T06:30

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая — РИА Новости. Финских политиков предупредили о возможности прекращения поставок газа из России в свете возможного вступления страны в НАТО, сообщает газета Iltalehti."Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", — пишет издание.Председатель парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио подтвердил газете, что политики в стране проинформированы о различных вариантах российского ответа."Мы готовы к этому и ожидаем, что это может произойти", — приводит его слова издание.С аналогичным заявлением выступил и депутат Харри Харкимо. Издание отмечает, что ранее отключение газа в Финляндии ожидали 23 мая во время очередного платежа российской стороне.Газ в Финляндии используется преимущественно в промышленных целях. Крупнейшими пользователями являются предприятия химической и лесной отрасли. Как завила 27 апреля финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, в Хельсинки приняли политическое решение отказаться от платежей за топливо в рублях.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.В Кремле назвали такой шаг угрозой безопасности России, подчеркнув, что расширение военного блока на восток не делает евразийский континент более стабильным и безопасным.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788159371.html

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цены на нефть, харри харкимо, финляндия, россия, нато, евросоюз