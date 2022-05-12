https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788160499.html

Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО

Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022

Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, выразил уверенность, что этот шаг будет РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:33

2022-05-12T16:33

2022-05-12T16:33

в мире

финляндия

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать укреплению безопасности всего блока.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

финляндия

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, йенс столтенберг