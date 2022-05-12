Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО
Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать укреплению безопасности всего блока.
Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.
"Я приветствую совместное заявление… Финское членство в НАТО усилит безопасность и альянса, и Финляндии. Этот шаг также продемонстрирует, что двери НАТО открыты, и что Финляндия сама определила свое будущее", - говорится в распространенном заявлении генсека.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.