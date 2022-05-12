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Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
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Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО
Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО - РИА Новости, 12.05.2022
Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, выразил уверенность, что этот шаг будет РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:33
2022-05-12T16:33
в мире
финляндия
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать укреплению безопасности всего блока.Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, финляндия, нато, йенс столтенберг
16:33 12.05.2022
 
Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку в НАТО

Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать укреплению безопасности всего блока.
Ранее президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, членство в альянсе укрепит безопасность Финляндии.
"Я приветствую совместное заявление… Финское членство в НАТО усилит безопасность и альянса, и Финляндии. Этот шаг также продемонстрирует, что двери НАТО открыты, и что Финляндия сама определила свое будущее", - говорится в распространенном заявлении генсека.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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