https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788108110.html

Эксперт назвал ракетные вооружения в Финляндии угрозой для России

Эксперт назвал ракетные вооружения в Финляндии угрозой для России - РИА Новости, 12.05.2022

Эксперт назвал ракетные вооружения в Финляндии угрозой для России

Возможное вступление Финляндии в НАТО не представляет угрозы для РФ, такую угрозу представляет перспектива размещения ракетных вооружений на территории страны,... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:34

2022-05-12T13:34

2022-05-12T13:34

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александр грушко

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможное вступление Финляндии в НАТО не представляет угрозы для РФ, такую угрозу представляет перспектива размещения ракетных вооружений на территории страны, однако Финляндия в этом не заинтересована, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и Санны Марин."Сам факт юридический включения в НАТО не несет прямой угрозы России. Эстония и Латвия давно уже находятся в НАТО, но не представляют сегодня угрозы, хотя от приграничной Нарвы до Санкт-Петербурга расстояние небольшое. Здесь нужно оценивать с точки зрения возможности размещения ударных наступательных ракетных вооружений, если появятся соответствующие базы, тогда, конечно, это будет нести серьезную опасность и потребуются меры реагирования", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.Однако, по его мнению, Финляндия не пойдет на такой шаг, поскольку не заинтересована представлять угрозу для безопасности России."Существуют определенные договоренности в сфере европейской безопасности о том, чтобы не менять баланс расстановки сил и размещения ракетных баз, что может повлиять на изменение баланса. Мне кажется, что Финляндия вступает в НАТО не с целью угрожать безопасности РФ", - подчеркнул эксперт.Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил РИА Новости, что Москва не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО. По его словам, этот шаг не укрепит безопасность ни Финляндии, ни самой НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Во вторник замглавы МИД России Александр Грушко говорил РИА Новости, что Москва "с точки зрения безопасности" не будет оставаться безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/kreml-1788105754.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788100789.html

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в мире, александр грушко, саули ниинисте, санна марин, финляндия, москва, нато