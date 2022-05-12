https://ria.ru/20220512/diplomat-1788107875.html
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД - РИА Новости, 12.05.2022
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:33
2022-05-12T13:33
2022-05-12T13:43
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства."12 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Нидерландов в России Мартейн Элгерсма, которому был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды
13:33 12.05.2022 (обновлено: 13:43 12.05.2022)
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Временного поверенного Нидерландов Элгерсму вызвали в МИД России, ему заявлен протест