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Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД - РИА Новости, 12.05.2022
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Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД - РИА Новости, 12.05.2022
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД
Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:33
2022-05-12T13:43
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства."12 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Нидерландов в России Мартейн Элгерсма, которому был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды
13:33 12.05.2022 (обновлено: 13:43 12.05.2022)
 
Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД

Временного поверенного Нидерландов Элгерсму вызвали в МИД России, ему заявлен протест

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства.
"12 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Нидерландов в России Мартейн Элгерсма, которому был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
"Мартейну Элгерсме было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций, а также на необходимость принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - подчеркнули в МИД РФ.
 
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