https://ria.ru/20220512/diplomat-1788107875.html

Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД

Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД - РИА Новости, 12.05.2022

Временного поверенного Нидерландов вызвали в российский МИД

Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:33

2022-05-12T13:33

2022-05-12T13:43

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нидерланды

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Временный поверенный Нидерландов в России Мартейн Элгерсма вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью на территории генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского министерства."12 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Нидерландов в России Мартейн Элгерсма, которому был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

нидерланды

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды