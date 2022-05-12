17:29 12.05.2022 (обновлено: 17:45 12.05.2022)
Премьер Белоруссии назвал важный элемент противодействия санкциям
Роман Головченко считает кооперацию с Россией важным элементом противодействия санкциям
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© Sputnik / Сергей Ильин
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что углубление кооперации и интеграции с Россией является важным элементом противодействия западным санкциям.
"В условиях, когда оба наших государства подвергаются давлению со стороны Запада, мы видим углубление кооперации и интеграции в рамках Союзного государства как важный элемент противодействия этому давлению", - сказал премьер Белоруссии в Минске на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Он подчеркнул, что все, что делается в этом контексте, направлено на то, чтобы отстаивать общие экономические интересы двух стран, базовые ценности и приоритеты. Головченко добавил, что сотрудничество с регионами России является одним из стержневых элементов внешней политики Белоруссии.
Частые визиты в Белоруссию делегаций регионов России, отмечает Головченко, позволяют оперативно принимать решения на всех уровнях, в том числе с целью замещения выпадающих из-за санкций поставок. "Нужно подставлять друг другу плечо и принимать все меры, чтобы и промышленность, и агропромышленный комплекс, и другие отрасли экономики работали устойчиво и сбалансированно", - сказал премьер.
По его словам, важным торгово-экономическим партнером для Белоруссии является Хабаровский край - даже несмотря на его географическую удаленность. "Взаимная торговля демонстрирует положительную динамику... В 2021 году товарооборот вырос более чем в 2 раза, за январь-март этого года - в 2,5 раза. Но не стоит успокаиваться на этих цифрах, наш потенциал гораздо выше", - отметил Головченко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.