https://ria.ru/20220512/belorussiya-1788176674.html

Премьер Белоруссии назвал важный элемент противодействия санкциям

Премьер Белоруссии назвал важный элемент противодействия санкциям - РИА Новости, 12.05.2022

Премьер Белоруссии назвал важный элемент противодействия санкциям

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что углубление кооперации и интеграции с Россией является важным элементом противодействия западным санкциям. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:29

2022-05-12T17:29

2022-05-12T17:45

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что углубление кооперации и интеграции с Россией является важным элементом противодействия западным санкциям."В условиях, когда оба наших государства подвергаются давлению со стороны Запада, мы видим углубление кооперации и интеграции в рамках Союзного государства как важный элемент противодействия этому давлению", - сказал премьер Белоруссии в Минске на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Он подчеркнул, что все, что делается в этом контексте, направлено на то, чтобы отстаивать общие экономические интересы двух стран, базовые ценности и приоритеты. Головченко добавил, что сотрудничество с регионами России является одним из стержневых элементов внешней политики Белоруссии.Частые визиты в Белоруссию делегаций регионов России, отмечает Головченко, позволяют оперативно принимать решения на всех уровнях, в том числе с целью замещения выпадающих из-за санкций поставок. "Нужно подставлять друг другу плечо и принимать все меры, чтобы и промышленность, и агропромышленный комплекс, и другие отрасли экономики работали устойчиво и сбалансированно", - сказал премьер.По его словам, важным торгово-экономическим партнером для Белоруссии является Хабаровский край - даже несмотря на его географическую удаленность. "Взаимная торговля демонстрирует положительную динамику... В 2021 году товарооборот вырос более чем в 2 раза, за январь-март этого года - в 2,5 раза. Но не стоит успокаиваться на этих цифрах, наш потенциал гораздо выше", - отметил Головченко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220511/gaz-1787928245.html

https://ria.ru/20220511/obedinenie-1787815248.html

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цены на нефть, михаил дегтярев, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск