Рейтинг@Mail.ru
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей - РИА Новости, 11.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220511/skulptura-1787873633.html
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей - РИА Новости, 11.05.2022
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей
Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:18
2022-05-11T12:19
общество
воронеж
украина
день победы
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784510872_0:149:3013:1844_1920x0_80_0_0_47ddc4b2ba8115713c84513233983749.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Местные власти отмечали, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где ее смогут увидеть все желающие."Скульптуру привезли еще 9-го (мая) вечером. Она у нас, пока не собрана. Это авторская работа, автор должен посмотреть - как правильно поставить. Поэтому связываемся с автором, договариваемся о встрече и ставим ее", - сказал Брагин.
воронеж
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784510872_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cbe132fe0352e021a7e036bdcda4429a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронеж, украина, день победы, музеи
12:18 11.05.2022 (обновлено: 12:19 11.05.2022)
 
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей

Брагин: скульптуру украинской бабушки с советским флагом отвезли в музей-диораму Воронежа

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкСкульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в Воронеже
Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в Воронеже - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Скульптура украинской бабушки автора Александра Ивченко в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Местные власти отмечали, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где ее смогут увидеть все желающие.
"Скульптуру привезли еще 9-го (мая) вечером. Она у нас, пока не собрана. Это авторская работа, автор должен посмотреть - как правильно поставить. Поэтому связываемся с автором, договариваемся о встрече и ставим ее", - сказал Брагин.
 
ОбществоВоронежУкраинаДень ПобедыМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала