https://ria.ru/20220511/skulptura-1787873633.html
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей - РИА Новости, 11.05.2022
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей
Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T12:18
2022-05-11T12:18
2022-05-11T12:19
общество
воронеж
украина
день победы
музеи
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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Местные власти отмечали, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где ее смогут увидеть все желающие."Скульптуру привезли еще 9-го (мая) вечером. Она у нас, пока не собрана. Это авторская работа, автор должен посмотреть - как правильно поставить. Поэтому связываемся с автором, договариваемся о встрече и ставим ее", - сказал Брагин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж, украина, день победы, музеи
12:18 11.05.2022 (обновлено: 12:19 11.05.2022)
Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей
Брагин: скульптуру украинской бабушки с советским флагом отвезли в музей-диораму Воронежа
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины
с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа
. Местные власти отмечали, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где ее смогут увидеть все желающие.
"Скульптуру привезли еще 9-го (мая) вечером. Она у нас, пока не собрана. Это авторская работа, автор должен посмотреть - как правильно поставить. Поэтому связываемся с автором, договариваемся о встрече и ставим ее", - сказал Брагин.