https://ria.ru/20220511/skulptura-1787873633.html

Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей

Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей - РИА Новости, 11.05.2022

Скульптуру украинской бабушки с флагом СССР отвезли в воронежский музей

Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T12:18

2022-05-11T12:18

2022-05-11T12:19

общество

воронеж

украина

день победы

музеи

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ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, после презентации в День Победы отвезли в местный центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", сообщил РИА Новости заместитель директора центра Виктор Брагин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали. Презентация скульптуры состоялась в День Победы в Кольцовском сквере Воронежа. Местные власти отмечали, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где ее смогут увидеть все желающие."Скульптуру привезли еще 9-го (мая) вечером. Она у нас, пока не собрана. Это авторская работа, автор должен посмотреть - как правильно поставить. Поэтому связываемся с автором, договариваемся о встрече и ставим ее", - сказал Брагин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, воронеж, украина, день победы, музеи