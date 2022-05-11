https://ria.ru/20220511/siriya-1787990399.html

Эксперт: отсутствие России на конференции по Сирии осложняет урегулирование

Эксперт: отсутствие России на конференции по Сирии осложняет урегулирование - РИА Новости, 11.05.2022

Эксперт: отсутствие России на конференции по Сирии осложняет урегулирование

Отсутствие России на международной конференции по Сирии еще больше отдаляет перспективы политического урегулирования в этой стране, считает сирийский эксперт,... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:40

2022-05-11T19:40

2022-05-11T19:40

в мире

жозеп боррель

россия

сирия

брюссель

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Отсутствие России на международной конференции по Сирии еще больше отдаляет перспективы политического урегулирования в этой стране, считает сирийский эксперт, профессор международного права Мохаммед Халед аш-Шакер.Во вторник в Брюсселе завершилась шестая ежегодная конференция доноров Сирии, на которую Евросоюз не стал приглашать представителей России."Отстранение от участия в конференции России - силы, по факту вовлеченной в сирийский конфликт, укореняет разногласия по поводу политического урегулирования. Это, в свою очередь, приводит к политизации гуманитарных вопросов, проблемы восстановления Сирии", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, отход от принципа многостороннего подхода к урегулированию сирийского конфликта, который был одобрен Советом безопасности ООН, лишает сирийцев всяких надежд на успех этих усилий."Брюссельская конференция игнорирует ключевые вопросы сирийского урегулирования… Фактически она превратилась в инструмент пропаганды в условиях политических разногласий государств, имеющих политические интересы в Сирии", - сказал собеседник агентства.Комментируя сбор средств для сирийских беженцев, он отметил, что в этом вопросе не хватает прозрачности. Кроме того, по словам эксперта, проблемы сирийских беженцев используют в собственных интересах соседние с Сирией Турция и Иран.Шестая конференция доноров Сирии прошла во вторник в Брюсселе без участия России и сирийского правительства. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Россия не была приглашена на конференцию из-за событий на Украине. Отсутствие России привело к изменению формата этой конференции. Ранее сопредседателями на конференции выступали ООН и Европейский союз. Однако в этот раз из-за отсутствия России ООН не смогла выступить в качестве сопредседателя форума.В МИД РФ отметили, что без участия сирийских и российских представителей, с утратой эгиды ООН конференция в Брюсселе окончательно превратилась в западный "междусобойчик".По итогам конференции ее участники пообещали выделить 6,4 миллиардов евро в виде грантов, а также 1,7 миллиардов в качестве льготных кредитов для помощи сирийским беженцам в соседних странах. При этом глава дипломатии ЕС заявил, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику.

https://ria.ru/20220510/siriya-1787764485.html

https://ria.ru/20220509/khmeymim-1787618579.html

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в мире, жозеп боррель, россия, сирия, брюссель, оон, евросоюз