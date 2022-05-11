https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787970386.html

Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera

Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022

Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera

Посол США в Израиле Том Найдис потребовал тщательного расследования обстоятельств гибели в ходе операции израильских военных в Дженине журналистки телеканала Al РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:48

2022-05-11T17:48

2022-05-11T17:48

в мире

израиль

палестина

западный берег реки иордан

катар

сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Израиле Том Найдис потребовал тщательного расследования обстоятельств гибели в ходе операции израильских военных в Дженине журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая была также американской гражданкой."Очень грустно узнать о смерти американской и палестинской журналистки Ширин Абу Акле из @AJArabic @AJEnglish. Я призываю к тщательному расследованию обстоятельств ее смерти и ранения по крайней мере еще одного журналиста сегодня в Дженине", - говорится в записи, которую Найдис оставил на своей официальной странице в Twitter.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.

https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787864911.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

катар

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, катар, сша