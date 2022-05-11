Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera
Посол США в Израиле потребовал тщательного расследования гибели журналистки Al Jazeera
© AP Photo / Majdi MohammedВооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Majdi Mohammed
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Израиле Том Найдис потребовал тщательного расследования обстоятельств гибели в ходе операции израильских военных в Дженине журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая была также американской гражданкой.
"Очень грустно узнать о смерти американской и палестинской журналистки Ширин Абу Акле из @AJArabic @AJEnglish. Я призываю к тщательному расследованию обстоятельств ее смерти и ранения по крайней мере еще одного журналиста сегодня в Дженине", - говорится в записи, которую Найдис оставил на своей официальной странице в Twitter.
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.