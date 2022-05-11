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Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
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Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera
Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera - РИА Новости, 11.05.2022
Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera
Посол США в Израиле Том Найдис потребовал тщательного расследования обстоятельств гибели в ходе операции израильских военных в Дженине журналистки телеканала Al РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:48
2022-05-11T17:48
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
катар
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Израиле Том Найдис потребовал тщательного расследования обстоятельств гибели в ходе операции израильских военных в Дженине журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая была также американской гражданкой."Очень грустно узнать о смерти американской и палестинской журналистки Ширин Абу Акле из @AJArabic @AJEnglish.&nbsp; Я призываю к тщательному расследованию обстоятельств ее смерти и ранения по крайней мере еще одного журналиста сегодня в Дженине", - говорится в записи, которую Найдис оставил на своей официальной странице в Twitter.Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.
https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787864911.html
израиль
палестина
западный берег реки иордан
катар
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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, катар, сша
17:48 11.05.2022
 
Посол США в Израиле призвал расследовать гибель репортера Al Jazeera

Посол США в Израиле потребовал тщательного расследования гибели журналистки Al Jazeera

© AP Photo / Majdi MohammedВооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Вооруженные люди несут тело журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Посол США в Израиле Том Найдис потребовал тщательного расследования обстоятельств гибели в ходе операции израильских военных в Дженине журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, которая была также американской гражданкой.
"Очень грустно узнать о смерти американской и палестинской журналистки Ширин Абу Акле из @AJArabic @AJEnglish.  Я призываю к тщательному расследованию обстоятельств ее смерти и ранения по крайней мере еще одного журналиста сегодня в Дженине", - говорится в записи, которую Найдис оставил на своей официальной странице в Twitter.
Плакат с изображением журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшей при освещении столкновений на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 11:49
Палестина обвинила Израиль в убийстве журналистки Al-Jazeera
Ранее вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки.
 
В миреИзраильПалестинаЗападный берег реки ИорданКатарСША
 
 
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