СК установит обстоятельства новых преступлений украинских войск
СК расследует новые преступления украинских войск, о которых сообщили в Минобороны
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР
Сотрудники Следственного комитета России работают на территории населенного пункта Счастье в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства новых преступлений украинских военных, о которых сообщили в Минобороны РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По имеющимся данным, в Харьковской области между населенными пунктами Старый и Новый Салтов украинские военные расстреляли шесть гражданских автомобилей с белыми флагами. Кроме того, в поселке Слобожанское в здании лицея националисты организовали опорный пункт, разместив поблизости военную технику и не уведомив население.
Также в Херсонской области украинские силовики из жилого района нанесли удары по российским военнослужащим, чтобы вызвать ответный огонь по гражданским объектам. Подчеркивается, что при этом находящихся в частных домах мирных жителей они удерживали в качестве живого щита.
Добавляется, что в здании школы в городе Могилеве-Подольском украинские националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместив вооружение, а в подвале насильно удерживают гражданских. Также в Лисичанске украинские военные выгнали мирных жителей из бомбоубежища, расположенного в одной из школ, разместив в нем склад боеприпасов.
"Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию по указанным фактам, проанализирует имеющиеся сведения и примет меры к установлению должностных и иных лиц из числа украинских силовиков и националистов, причастных к этим действиям для привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.