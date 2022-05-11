https://ria.ru/20220511/pozhary-1787835637.html

В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке

В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке - РИА Новости, 11.05.2022

В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке

Сильный дым в поселке под Белгородом был связан с возгоранием сухой травы, информирует МЧС. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T09:49

2022-05-11T09:49

2022-05-11T09:49

происшествия

белгород

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Сильный дым в поселке под Белгородом был связан с возгоранием сухой травы, информирует МЧС."В 05.08 поступило сообщение о том, что в районе посёлка Дубовое на открытой местности наблюдается задымление. К месту происшествия направлен дежурный караул пожарно-спасательной части 2", - сообщило МЧС.По прибытии подразделений было установлено, что горит сухая трава на площади около 80 квадратных метров. По словам представителя ведомства, причины пожара устанавливаются.При этом рано утром в посёлке услышали два хлопка. "Утром были слышны два хлопка, но не такие, как были несколько дней назад, стекла не дрожали", - сказала РИА Новости местная жительница.Поселок Дубовое находится в 27 километрах от границы с Украиной и расположен вплотную к Белгороду. Корреспондент агентства, проживающий в другом районе города, хлопков не слышал.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

белгород

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)