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В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке - РИА Новости, 11.05.2022
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В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке
В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке - РИА Новости, 11.05.2022
В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке
Сильный дым в поселке под Белгородом был связан с возгоранием сухой травы, информирует МЧС. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T09:49
2022-05-11T09:49
происшествия
белгород
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Сильный дым в поселке под Белгородом был связан с возгоранием сухой травы, информирует МЧС."В 05.08 поступило сообщение о том, что в районе посёлка Дубовое на открытой местности наблюдается задымление. К месту происшествия направлен дежурный караул пожарно-спасательной части 2", - сообщило МЧС.По прибытии подразделений было установлено, что горит сухая трава на площади около 80 квадратных метров. По словам представителя ведомства, причины пожара устанавливаются.При этом рано утром в посёлке услышали два хлопка. "Утром были слышны два хлопка, но не такие, как были несколько дней назад, стекла не дрожали", - сказала РИА Новости местная жительница.Поселок Дубовое находится в 27 километрах от границы с Украиной и расположен вплотную к Белгороду. Корреспондент агентства, проживающий в другом районе города, хлопков не слышал.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
белгород
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происшествия, белгород, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:49 11.05.2022
 
В МЧС назвали причину задымления в белгородском поселке

МЧС: сильное задымление в белгородском поселке Дубовое возникло из-за возгорания травы

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Сильный дым в поселке под Белгородом был связан с возгоранием сухой травы, информирует МЧС.
"В 05.08 поступило сообщение о том, что в районе посёлка Дубовое на открытой местности наблюдается задымление. К месту происшествия направлен дежурный караул пожарно-спасательной части 2", - сообщило МЧС.
По прибытии подразделений было установлено, что горит сухая трава на площади около 80 квадратных метров. По словам представителя ведомства, причины пожара устанавливаются.
При этом рано утром в посёлке услышали два хлопка. "Утром были слышны два хлопка, но не такие, как были несколько дней назад, стекла не дрожали", - сказала РИА Новости местная жительница.
Поселок Дубовое находится в 27 километрах от границы с Украиной и расположен вплотную к Белгороду. Корреспондент агентства, проживающий в другом районе города, хлопков не слышал.
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