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В Иркутской области тушат десять лесных пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
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В Иркутской области тушат десять лесных пожаров
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров
В Иркутской области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:49
2022-05-11T08:49
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 мая – РИА Новости. В Иркутской области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.За сутки в Приангарье потушено 11 лесных пожаров на площади более 800 гектаров. В их ликвидации было задействовано более 450 человек и 136 единиц наземной техники."В локализованном состоянии на утро 11 мая перешло два возгорания в Нижнеудинском и Усольском районах на общей площади 31,5 гектара. В процессе локализации – восемь лесных пожаров общей площадью 1846 гектара", - говорится в сообщении.В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещение лесов, пользование открытым огнем, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство.
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происшествия, иркутская область
08:49 11.05.2022
 
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров

Десять лесных пожаров тушат в Иркутской области на площади почти две тысячи гектаров

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Техника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника пожарной службы и сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 мая – РИА Новости. В Иркутской области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
За сутки в Приангарье потушено 11 лесных пожаров на площади более 800 гектаров. В их ликвидации было задействовано более 450 человек и 136 единиц наземной техники.
"В локализованном состоянии на утро 11 мая перешло два возгорания в Нижнеудинском и Усольском районах на общей площади 31,5 гектара. В процессе локализации – восемь лесных пожаров общей площадью 1846 гектара", - говорится в сообщении.
В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещение лесов, пользование открытым огнем, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство.
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