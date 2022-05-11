https://ria.ru/20220511/pozhary-1787827716.html
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров - РИА Новости, 11.05.2022
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров
В Иркутской области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T08:49
2022-05-11T08:49
2022-05-11T08:49
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 мая – РИА Новости. В Иркутской области тушат 10 лесных пожаров на площади почти 2 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.За сутки в Приангарье потушено 11 лесных пожаров на площади более 800 гектаров. В их ликвидации было задействовано более 450 человек и 136 единиц наземной техники."В локализованном состоянии на утро 11 мая перешло два возгорания в Нижнеудинском и Усольском районах на общей площади 31,5 гектара. В процессе локализации – восемь лесных пожаров общей площадью 1846 гектара", - говорится в сообщении.В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещение лесов, пользование открытым огнем, сжигание сухой растительности и мусора. Ограничены охота и рыболовство.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
В Иркутской области тушат десять лесных пожаров
Десять лесных пожаров тушат в Иркутской области на площади почти две тысячи гектаров