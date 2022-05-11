https://ria.ru/20220511/pilomaterialy-1787994785.html

Удмуртия отправила Донбассу более 60 кубометров пиломатериалов

Удмуртия отправила Донбассу более 60 кубометров пиломатериалов - РИА Новости, 11.05.2022

Удмуртия отправила Донбассу более 60 кубометров пиломатериалов

Удмуртия отправила Донбассу более 60 кубометров пиломатериалов в рамках всероссийской акции "Поезд помощи", сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T20:07

2022-05-11T20:07

2022-05-11T20:07

удмуртская республика

луганская народная республика

украина

общероссийский народный фронт

единая россия

ржд

донецкая народная республика

донбасс

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УФА, 11 мая – РИА Новости. Удмуртия отправила Донбассу более 60 кубометров пиломатериалов в рамках всероссийской акции "Поезд помощи", сообщили в пресс-службе главы республики."Из Удмуртии отправлена очередная партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик в рамках всероссийской акции "Поезд помощи". Сформированный вагон более чем из 60 кубометров пиломатериалов для восстановления построек и инфраструктуры стартовал от станции "Ижевск", - говорится в сообщении.Отмечается, что с такой инициативой выступили активисты "Общероссийского народного фронта" и сотрудники "РЖД". Сформировать партию гуманитарной помощи помогли крупные предприятия лесопромышленного комплекса республики - "Удмуртлес", "Продпромснаб", "Техснаб" и "Лака-лес"."Пиломатериалы необходимы для восстановления жилья и инфраструктуры пострадавших. Готовность оказать поддержку жителям ДНР и ЛНР вызвались более 30 предприятий лесопромышленной отрасли республики. Сегодня отправляется продукция четырех предприятий. За этим вагоном помощи последуют следующие. Донбасс должен быть отстроен заново, и Удмуртия в этом поможет", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Дениса Удалова.Ранее регион отправил более 180 тонн гуманитарного груза в Донбасс, в который вошли стройматериалы и продуктовые наборы."Это далеко не первая гуманитарная помощь Удмуртии ДНР и ЛНР. Тысячи жителей республики уже откликнулись на призыв оказать такую поддержку. С начала спецоперации на Украине в едином пункте сбора гуманитарной помощи, который открылся на базе штаба общественной поддержки "Единой России", было собрано более 50 тонн", - цитирует пресс-служба депутата "Единой России" госсовета Удмуртии Ивана Черезова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/khor-1787783268.html

https://ria.ru/20220428/festival-1785925071.html

https://ria.ru/20220329/udmurtiya-1780697216.html

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

донбасс

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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