https://ria.ru/20220511/nato-1787912316.html
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии - РИА Новости, 11.05.2022
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии
Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:32
2022-05-11T14:32
2022-05-11T14:41
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."В субботу и воскресенье в Берлине по приглашению министра иностранных дел (Германии, Анналены - ред.) Бербок и генерального секретаря (НАТО, Йенса - ред.) Столтенберга состоится неформальная встречи глав МИД НАТО", - заявила она на брифинге в среду.По ее словам, в первый день встречи в мероприятии примут участие главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО, добавила Зассе.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, нато, германия, финляндия, швеция, мид германии
14:32 11.05.2022 (обновлено: 14:41 11.05.2022)
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии
Зассе: на встречу глав МИД стран НАТО в Берлине пригласили министров из Швеции и Финляндии