https://ria.ru/20220511/nato-1787912316.html

На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии

На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии - РИА Новости, 11.05.2022

На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии

Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:32

2022-05-11T14:32

2022-05-11T14:41

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."В субботу и воскресенье в Берлине по приглашению министра иностранных дел (Германии, Анналены - ред.) Бербок и генерального секретаря (НАТО, Йенса - ред.) Столтенберга состоится неформальная встречи глав МИД НАТО", - заявила она на брифинге в среду.По ее словам, в первый день встречи в мероприятии примут участие главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО, добавила Зассе.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нато, германия, финляндия, швеция, мид германии