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На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии - РИА Новости, 11.05.2022
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На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии - РИА Новости, 11.05.2022
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии
Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:32
2022-05-11T14:41
в мире
нато
германия
финляндия
швеция
мид германии
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."В субботу и воскресенье в Берлине по приглашению министра иностранных дел (Германии, Анналены - ред.) Бербок и генерального секретаря (НАТО, Йенса - ред.) Столтенберга состоится неформальная встречи глав МИД НАТО", - заявила она на брифинге в среду.По ее словам, в первый день встречи в мероприятии примут участие главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО, добавила Зассе.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, нато, германия, финляндия, швеция, мид германии
14:32 11.05.2022 (обновлено: 14:41 11.05.2022)
 
На встречу глав МИД стран НАТО пригласили министров из Швеции и Финляндии

Зассе: на встречу глав МИД стран НАТО в Берлине пригласили министров из Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине, в мероприятии примут участие министры Швеции и Финляндии, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"В субботу и воскресенье в Берлине по приглашению министра иностранных дел (Германии, Анналены - ред.) Бербок и генерального секретаря (НАТО, Йенса - ред.) Столтенберга состоится неформальная встречи глав МИД НАТО", - заявила она на брифинге в среду.
По ее словам, в первый день встречи в мероприятии примут участие главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО, добавила Зассе.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреНАТОГерманияФинляндияШвецияМИД Германии
 
 
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