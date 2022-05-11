https://ria.ru/20220511/kurs-1787959057.html
Курс евро упал до 70 рублей
Курс евро упал до 70 рублей - РИА Новости, 11.05.2022
Курс евро упал до 70 рублей
Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар - около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:15
2022-05-11T17:15
2022-05-11T17:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар - около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск падал на 2,86 рубля, до 66,54 рубля, евро - на 3,25 рубля, до 70 рублей ровно, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс евро опускался уже до 69,99 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара
Курс евро упал до 70 рублей
Курс евро упал на 3,25 рубля, до 70 рублей