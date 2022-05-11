https://ria.ru/20220511/kurs-1787959057.html

Курс евро упал до 70 рублей

Курс евро упал до 70 рублей - РИА Новости, 11.05.2022

Курс евро упал до 70 рублей

Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар - около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:15

2022-05-11T17:15

2022-05-11T17:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже тестирует круглый уровень поддержки 70 рублей, доллар - около 66,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск падал на 2,86 рубля, до 66,54 рубля, евро - на 3,25 рубля, до 70 рублей ровно, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее курс евро опускался уже до 69,99 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия, курс рубля, курс доллара