https://ria.ru/20220511/koronavirus-1787849399.html

В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19

Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:03

2022-05-11T11:03

2022-05-11T11:03

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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Москва, 11 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 11 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1132 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 42 субъектах, снижение - в 32, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5 043 человека, что на 0,6% больше по сравнению с 10 мая."Выявлено 4 102 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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