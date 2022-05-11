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В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:03
2022-05-11T11:03
2022-05-11T11:03
распространение коронавируса
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Москва, 11 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 11 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1132 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 42 субъектах, снижение - в 32, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5 043 человека, что на 0,6% больше по сравнению с 10 мая."Выявлено 4 102 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1132 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 4102 новых случая заражения коронавирусом
Москва, 11 мая - РИА Новости.
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13,2% больше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 11 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1132 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,2%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 42 субъектах, снижение - в 32, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.
Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России
, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5 043 человека, что на 0,6% больше по сравнению с 10 мая.
"Выявлено 4 102 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.