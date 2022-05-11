https://ria.ru/20220511/fukunaga-1787976932.html
Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах
Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах - РИА Новости, 11.05.2022
Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах
Несколько актрис обвинили режиссера Кэри Фукунагу в домогательствах, пишет ComicBook. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:04
2022-05-11T19:04
2022-05-11T19:04
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Несколько актрис обвинили режиссера Кэри Фукунагу в домогательствах, пишет ComicBook. Сначала выступила 23-летняя Рейчел Винберг. Она отреагировала на одну из публикаций режиссера в соцсети, посвященную защите прав женщин и абортам. "Меня это выбесило. Ему нет никакого дела до женщин. Он только травмирует их", — заявила артистка. Фукунага и Винберг вместе работали над одним рекламным проектом. По словам актрисы, режиссер ходил за ней по пятам после того, как ей исполнилось 18. В итоге их встречи продлились несколько лет и закончились, когда Рейчел было 21. На публике Кэри просил ее притворятся его родственницей — кузиной, племянницей или сестрой. Винберг признает, что их отношения не противоречили закону, но в то же время она считает их неправильными. Также против Фукунаги выступили близняшки Ханна и Кэйлин Лоуш, появившиеся в его сериале "Маньяк". Они познакомились с режиссером, когда им было по 20. Девушки утверждают, что постановщик преследовал их на протяжении нескольких лет, спрашивал, девственны ли они, и о сексе втроем. ComicBook также напомнил, что прошлой осенью Рэден Грир рассказала, что Фукунага уволил ее с небольшой роли в сериале "Настоящий детектив" после того, как она отказалась сниматься топлес. Ее отстранили, несмотря на то, что подобные сцены не были прописаны в ее контракте. Пресс-секретарь постановщика отказался от комментариев. Кроме "Настоящего детектива" и "Маньяка", Фукунага также снял картину о Джеймсе Бонде "Не время умирать", экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", драму "Безродные звери" и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды
Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах
Режиссера фильма про Бонда Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости
. Несколько актрис обвинили режиссера Кэри Фукунагу в домогательствах, пишет
ComicBook.
Сначала выступила 23-летняя Рейчел Винберг. Она отреагировала на одну из публикаций режиссера в соцсети, посвященную защите прав женщин и абортам.
"Меня это выбесило. Ему нет никакого дела до женщин. Он только травмирует их", — заявила артистка.
Фукунага и Винберг вместе работали над одним рекламным проектом. По словам актрисы, режиссер ходил за ней по пятам после того, как ей исполнилось 18. В итоге их встречи продлились несколько лет и закончились, когда Рейчел было 21. На публике Кэри просил ее притворятся его родственницей — кузиной, племянницей или сестрой.
Винберг признает, что их отношения не противоречили закону, но в то же время она считает их неправильными.
Также против Фукунаги выступили близняшки Ханна и Кэйлин Лоуш, появившиеся в его сериале "Маньяк". Они познакомились с режиссером, когда им было по 20. Девушки утверждают, что постановщик преследовал их на протяжении нескольких лет, спрашивал, девственны ли они, и о сексе втроем.
ComicBook также напомнил, что прошлой осенью Рэден Грир рассказала, что Фукунага уволил ее с небольшой роли в сериале "Настоящий детектив" после того, как она отказалась сниматься топлес. Ее отстранили, несмотря на то, что подобные сцены не были прописаны в ее контракте.
"Это было удручающе и плохо, — говорила
Грир в интервью The Daily Beast. — Нельзя обращаться с другими так, как будто они всего лишь пара грудей — это очень обидно. Разговоры Кэри о женских персонажах ощущаются как пощечины. Он, конечно, построил блестящую карьеру. А вот что случилось со мной? Никому до этого нет дела".
Пресс-секретарь постановщика отказался от комментариев.
Кроме "Настоящего детектива" и "Маньяка", Фукунага также снял картину о Джеймсе Бонде "Не время умирать", экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", драму "Безродные звери" и другие.