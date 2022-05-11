https://ria.ru/20220511/fukunaga-1787976932.html

Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах

Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах - РИА Новости, 11.05.2022

Режиссера Кэри Фукунагу обвинили в домогательствах

Несколько актрис обвинили режиссера Кэри Фукунагу в домогательствах, пишет ComicBook. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:04

2022-05-11T19:04

2022-05-11T19:04

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753637839_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ddd54a38788a8a258aa78e25cd5647e.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Несколько актрис обвинили режиссера Кэри Фукунагу в домогательствах, пишет ComicBook. Сначала выступила 23-летняя Рейчел Винберг. Она отреагировала на одну из публикаций режиссера в соцсети, посвященную защите прав женщин и абортам. "Меня это выбесило. Ему нет никакого дела до женщин. Он только травмирует их", — заявила артистка. Фукунага и Винберг вместе работали над одним рекламным проектом. По словам актрисы, режиссер ходил за ней по пятам после того, как ей исполнилось 18. В итоге их встречи продлились несколько лет и закончились, когда Рейчел было 21. На публике Кэри просил ее притворятся его родственницей — кузиной, племянницей или сестрой. Винберг признает, что их отношения не противоречили закону, но в то же время она считает их неправильными. Также против Фукунаги выступили близняшки Ханна и Кэйлин Лоуш, появившиеся в его сериале "Маньяк". Они познакомились с режиссером, когда им было по 20. Девушки утверждают, что постановщик преследовал их на протяжении нескольких лет, спрашивал, девственны ли они, и о сексе втроем. ComicBook также напомнил, что прошлой осенью Рэден Грир рассказала, что Фукунага уволил ее с небольшой роли в сериале "Настоящий детектив" после того, как она отказалась сниматься топлес. Ее отстранили, несмотря на то, что подобные сцены не были прописаны в ее контракте. Пресс-секретарь постановщика отказался от комментариев. Кроме "Настоящего детектива" и "Маньяка", Фукунага также снял картину о Джеймсе Бонде "Не время умирать", экранизацию романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", драму "Безродные звери" и другие.

https://ria.ru/20220511/kaskader-1787955009.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды