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Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
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Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности
Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности - РИА Новости, 11.05.2022
Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудили на встрече вопросы международной ситуации и... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:38
2022-05-11T17:38
в мире
финляндия
япония
китай
евросоюз
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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудили на встрече вопросы международной ситуации и региональной безопасности."Сейчас, когда мы стоим на историческом перепутье, требуется сплоченность стран, таких как Финляндия, разделяющих общие ценности", - сказал Кисида в приветственном слове.Премьер-министр Финляндии подтвердила, что обе страны разделяют общие ценности. Стороны также подтвердили приверженность реализации принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", под чем обычно Япония подразумевает возросшую активность Китая в этом регионе.Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.Финляндия является приверженцем продвижения чистой энергии: страна решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС.
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в мире, финляндия, япония, китай, евросоюз
17:38 11.05.2022
 
Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности

Фумио Кисида и Санна Марин обсудили вопросы мировой и региональной безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудили на встрече вопросы международной ситуации и региональной безопасности.
"Сейчас, когда мы стоим на историческом перепутье, требуется сплоченность стран, таких как Финляндия, разделяющих общие ценности", - сказал Кисида в приветственном слове.
Премьер-министр Финляндии подтвердила, что обе страны разделяют общие ценности. Стороны также подтвердили приверженность реализации принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", под чем обычно Япония подразумевает возросшую активность Китая в этом регионе.
Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.
Финляндия является приверженцем продвижения чистой энергии: страна решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС.
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 23:29
СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева
 
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