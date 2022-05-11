https://ria.ru/20220511/finlyandiya-1787968472.html

Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности

Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности - РИА Новости, 11.05.2022

Финляндия и Япония обсудили вопросы мировой и региональной безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудили на встрече вопросы международной ситуации и... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:38

2022-05-11T17:38

2022-05-11T17:38

в мире

финляндия

япония

китай

евросоюз

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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудили на встрече вопросы международной ситуации и региональной безопасности."Сейчас, когда мы стоим на историческом перепутье, требуется сплоченность стран, таких как Финляндия, разделяющих общие ценности", - сказал Кисида в приветственном слове.Премьер-министр Финляндии подтвердила, что обе страны разделяют общие ценности. Стороны также подтвердили приверженность реализации принципа "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", под чем обычно Япония подразумевает возросшую активность Китая в этом регионе.Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области передовых технологий и возобновляемой энергии.Финляндия является приверженцем продвижения чистой энергии: страна решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС.

https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787809186.html

финляндия

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в мире, финляндия, япония, китай, евросоюз