https://ria.ru/20220511/elektrosamokat-1787949350.html

В России появится ГОСТ с требованиями к скорости электросамокатов

В России появится ГОСТ с требованиями к скорости электросамокатов - РИА Новости, 11.05.2022

В России появится ГОСТ с требованиями к скорости электросамокатов

ГОСТ с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют разработать в РФ, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T16:41

2022-05-11T16:41

2022-05-11T16:41

общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ГОСТ с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют разработать в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга."На текущий год техническим комитетом по стандартизации "Дорожный транспорт" (секретариатом является ФГУП "НАМИ") запланирована разработка государственного стандарта, определяющего базовые требования безопасности и методы испытаний электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ)", - сообщили в министерстве."Он установит общие требования к безопасности ЭСИМ, к наличию тормозных систем, системе идентификации на дороге, прочности конструкции, наличию звуковых сигналов и тому подобному. Кроме того, в проекте ГОСТа обозначены требования к максимальной скорости движения ЭСИМ", - пояснили в Минпромторге.Как ранее в среду сообщила газета "Коммерсант", Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 километров в час, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения. Правила сертификации "электрических средств индивидуальной мобильности" установят в новом ГОСТе. Такие ограничения уже используют операторы кикшеринга, теперь речь идет об их распространении на остальных пользователей.

https://ria.ru/20220510/samokat-1787160572.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"