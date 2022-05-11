В России появится ГОСТ с требованиями к скорости электросамокатов
Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов
Молодой человек едет на электросамокате в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ГОСТ с требованиями к безопасности и максимальной скорости движения электросамокатов, моноколес и гироскутеров планируют разработать в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
"На текущий год техническим комитетом по стандартизации "Дорожный транспорт" (секретариатом является ФГУП "НАМИ") запланирована разработка государственного стандарта, определяющего базовые требования безопасности и методы испытаний электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ)", - сообщили в министерстве.
"Он установит общие требования к безопасности ЭСИМ, к наличию тормозных систем, системе идентификации на дороге, прочности конструкции, наличию звуковых сигналов и тому подобному. Кроме того, в проекте ГОСТа обозначены требования к максимальной скорости движения ЭСИМ", - пояснили в Минпромторге.
Как ранее в среду сообщила газета "Коммерсант", Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколеса и гироскутеры имели предустановленный производителем ограничитель скорости 25 километров в час, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения. Правила сертификации "электрических средств индивидуальной мобильности" установят в новом ГОСТе. Такие ограничения уже используют операторы кикшеринга, теперь речь идет об их распространении на остальных пользователей.