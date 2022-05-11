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Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией - РИА Новости, 11.05.2022
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Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией
Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией - РИА Новости, 11.05.2022
Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией
Декларация о взаимных гарантиях безопасности между Великобританией и Швецией не представляет собой юридически обязывающий документ, отмечается в совместном... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T17:58
2022-05-11T19:39
в мире
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ЛОНДОН, 11 мая — РИА Новости. Декларация о взаимных гарантиях безопасности между Великобританией и Швецией не представляет собой юридически обязывающий документ, отмечается в совместном заявлении двух стран."Этот документ является политической декларацией и не является юридически обязывающим в рамках международного права", — говорится в заявлении Лондона и Стокгольма.Ранее две страны в рамках визита премьера Бориса Джонсона заключили соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что аналогичный документ глава британского правительства сегодня подпишет и с Финляндией.В декларации отмечается, что "в случае бедствия или нападения Великобритания и Швеция в соответствии с запросом пострадавшей стороны будут оказывать друг другу помощь различными способами, в том числе военными средствами".В частности, речь идет об обмене развединформацией, совместных военных учениях, а также об усилении сотрудничества в переброске персонала и техники.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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в мире, борис джонсон, швеция, великобритания, финляндия
17:58 11.05.2022 (обновлено: 19:39 11.05.2022)
 
Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией

Декларация о безопасности Швеции не является юридически обязывающим документом

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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ЛОНДОН, 11 мая — РИА Новости. Декларация о взаимных гарантиях безопасности между Великобританией и Швецией не представляет собой юридически обязывающий документ, отмечается в совместном заявлении двух стран.
"Этот документ является политической декларацией и не является юридически обязывающим в рамках международного права", — говорится в заявлении Лондона и Стокгольма.
Ранее две страны в рамках визита премьера Бориса Джонсона заключили соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что аналогичный документ глава британского правительства сегодня подпишет и с Финляндией.
В декларации отмечается, что "в случае бедствия или нападения Великобритания и Швеция в соответствии с запросом пострадавшей стороны будут оказывать друг другу помощь различными способами, в том числе военными средствами".
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В частности, речь идет об обмене развединформацией, совместных военных учениях, а также об усилении сотрудничества в переброске персонала и техники.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.
В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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