https://ria.ru/20220511/deklaratsiya-1787972365.html

Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией

Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией - РИА Новости, 11.05.2022

Швеция и Британия назвали договор о безопасности политической декларацией

Декларация о взаимных гарантиях безопасности между Великобританией и Швецией не представляет собой юридически обязывающий документ, отмечается в совместном... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T17:58

2022-05-11T17:58

2022-05-11T19:39

в мире

борис джонсон

швеция

великобритания

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

ЛОНДОН, 11 мая — РИА Новости. Декларация о взаимных гарантиях безопасности между Великобританией и Швецией не представляет собой юридически обязывающий документ, отмечается в совместном заявлении двух стран."Этот документ является политической декларацией и не является юридически обязывающим в рамках международного права", — говорится в заявлении Лондона и Стокгольма.Ранее две страны в рамках визита премьера Бориса Джонсона заключили соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Ожидается, что аналогичный документ глава британского правительства сегодня подпишет и с Финляндией.В декларации отмечается, что "в случае бедствия или нападения Великобритания и Швеция в соответствии с запросом пострадавшей стороны будут оказывать друг другу помощь различными способами, в том числе военными средствами".В частности, речь идет об обмене развединформацией, совместных военных учениях, а также об усилении сотрудничества в переброске персонала и техники.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что организация ожидает от Стокгольма и Хельсинки самостоятельных решений о вхождении в военный блок в ближайшие месяцы. По ее словам, Штаты приветствовали бы такой шаг.В Кремле вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

https://ria.ru/20220508/nato-1787563379.html

швеция

великобритания

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, швеция, великобритания, финляндия