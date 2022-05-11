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Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.05.2022
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Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели армянского военного на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:03
2022-05-11T16:06
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели армянского военного на границе с Азербайджаном."Одиннадцатого мая в 10.15 (09.15 мск) на одной из боевых позиции воинской части, дислоцированной на восточном направлении (граница с Азербайджаном – ред.), обнаружено тело рядового Аргишти Егьяна 2002 года рождения с огнестрельным ранением грудной клетки", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств происшествия.
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в мире, азербайджан, армения
16:03 11.05.2022 (обновлено: 16:06 11.05.2022)
 
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели армянского военного на границе с Азербайджаном.
"Одиннадцатого мая в 10.15 (09.15 мск) на одной из боевых позиции воинской части, дислоцированной на восточном направлении (граница с Азербайджаном – ред.), обнаружено тело рядового Аргишти Егьяна 2002 года рождения с огнестрельным ранением грудной клетки", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств происшествия.
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 17:36
МО Армении заявило об обстреле позиций военных со стороны Азербайджана
 
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