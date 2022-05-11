https://ria.ru/20220511/armeniya-1787938256.html
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.05.2022
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели армянского военного на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T16:03
2022-05-11T16:03
2022-05-11T16:06
в мире
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в среду о гибели армянского военного на границе с Азербайджаном."Одиннадцатого мая в 10.15 (09.15 мск) на одной из боевых позиции воинской части, дислоцированной на восточном направлении (граница с Азербайджаном – ред.), обнаружено тело рядового Аргишти Егьяна 2002 года рождения с огнестрельным ранением грудной клетки", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что ведется следствие для выяснения обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20220507/obstrel-1787413184.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, армения
16:03 11.05.2022 (обновлено: 16:06 11.05.2022)
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о гибели военного на границе с Азербайджаном