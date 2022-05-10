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Российская ПВО во вторник уничтожила один "Байрактар" у острова Змеиный - РИА Новости, 10.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/zmeinyy-1787787012.html
Российская ПВО во вторник уничтожила один "Байрактар" у острова Змеиный
Российская ПВО во вторник уничтожила один "Байрактар" у острова Змеиный - РИА Новости, 10.05.2022
Российская ПВО во вторник уничтожила один "Байрактар" у острова Змеиный
Во вторник российские ПВО в районе острова Змеиный уничтожили еще один украинский БПЛА "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:32
2022-05-10T22:10
в мире
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Во вторник российские ПВО в районе острова Змеиный уничтожили еще один украинский БПЛА "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Во вторник днем, по его словам, в районе Змеиного ПВО России был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". "Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, - ударных "Байрактар-ТБ2", - уточнил генерал.Он добавил, что все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся "пиар-акции" киевского режима по захвату в канун Дня Победы острова Змеиный.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
19:32 10.05.2022 (обновлено: 22:10 10.05.2022)
 
Российская ПВО во вторник уничтожила один "Байрактар" у острова Змеиный

Российские средства ПВО во вторник уничтожили один "Байрактар" у острова Змеиный

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Во вторник российские ПВО в районе острова Змеиный уничтожили еще один украинский БПЛА "Байрактар-ТБ2", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Во вторник днем, по его словам, в районе Змеиного ПВО России был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". "Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, - ударных "Байрактар-ТБ2", - уточнил генерал.
Он добавил, что все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся "пиар-акции" киевского режима по захвату в канун Дня Победы острова Змеиный.
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