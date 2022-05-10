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У здания МИД открылась выставка автомобилей "Победа"
У здания МИД открылась выставка автомобилей "Победа" - РИА Новости, 10.05.2022
У здания МИД открылась выставка автомобилей "Победа"
Выставка автомобилей легендарной отечественной марки "Победа" открылась во вторник в Москве у главного здания МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:24
2022-05-10T17:24
2022-05-10T17:24
день победы — 2022
общество
москва
автомобиль "победа"
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выставка автомобилей легендарной отечественной марки "Победа" открылась во вторник в Москве у главного здания МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.В экспозиции, приуроченной к празднованию Дня Победы, представлены автомобили марки "Победа" 1950-1956 годов выпуска.Координатор клуба "М-20 Победа" Ольга Алсараева рассказала РИА Новости, что лишь один автомобиль, представленный на выставке, полностью сохранился в первозданном виде и не требовал восстановления."Это огромная редкость на сегодняшний день, потому что машина, которой больше семидесяти лет, должна находиться в уникальных условиях, чтобы сохранить изначальный вид. На данный момент сохранившихся в таком виде "Побед" известно всего три, одна из них представлена здесь", - сказала Алсараева. Экспозиция продлится до 17.00 10 мая.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, автомобиль "победа", министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
У здания МИД открылась выставка автомобилей "Победа"
Выставка машин марки "Победа" 1950-1956 годов выпуска открылась у здания МИД в Москве
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выставка автомобилей легендарной отечественной марки "Победа" открылась во вторник в Москве у главного здания МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
В экспозиции, приуроченной к празднованию Дня Победы, представлены автомобили марки "Победа" 1950-1956 годов выпуска.
Координатор клуба "М-20 Победа" Ольга Алсараева рассказала РИА Новости, что лишь один автомобиль, представленный на выставке, полностью сохранился в первозданном виде и не требовал восстановления.
"Это огромная редкость на сегодняшний день, потому что машина, которой больше семидесяти лет, должна находиться в уникальных условиях, чтобы сохранить изначальный вид. На данный момент сохранившихся в таком виде "Побед" известно всего три, одна из них представлена здесь", - сказала Алсараева. Экспозиция продлится до 17.00 10 мая.