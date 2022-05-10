https://ria.ru/20220510/vooruzheniya-1787745647.html

Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в производстве ракет

Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в производстве ракет - РИА Новости, 10.05.2022

Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в производстве ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:30

2022-05-10T13:30

2022-05-10T13:56

в мире

белоруссия

александр лукашенко

россия

искандер-м

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца "Искандер", сообщает сайт белорусского президента."Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства, в том числе образца "Искандер". Соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне, заявил на совещании по вопросу гособоронзаказа президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, речь идет о помощи в разработке новой эффективной ракеты "образца "Искандер"", над которой работают в Белоруссии."Мы договорились однозначно: Путин (президент России – ред.), Рогозин (глава "Роскосмоса" – ред.), Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, - чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И полная была поддержка", - заявил белорусский президент.Он уточнил, что задачу о разработке перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного, он поставил перед белорусским правительством после недавней встречи на Дальнем Востоке с президентом России."При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер". Это молодые ребята", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, искандер-м