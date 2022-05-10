13:30 10.05.2022 (обновлено: 13:56 10.05.2022)
Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в производстве ракет
Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в производстве ракет образца "Искандер"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о договоренностях с Россией о помощи Минску в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца "Искандер", сообщает сайт белорусского президента.
"Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства, в том числе образца "Искандер". Соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне, заявил на совещании по вопросу гособоронзаказа президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, речь идет о помощи в разработке новой эффективной ракеты "образца "Искандер"", над которой работают в Белоруссии.
"Мы договорились однозначно: Путин (президент России – ред.), Рогозин (глава "Роскосмоса" – ред.), Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, - чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И полная была поддержка", - заявил белорусский президент.
Он уточнил, что задачу о разработке перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного, он поставил перед белорусским правительством после недавней встречи на Дальнем Востоке с президентом России.
"При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер". Это молодые ребята", - добавил глава государства.