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Украинские войска обстреляли три города в ДНР, включая Горловку и Донецк - РИА Новости, 10.05.2022
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Украинские войска обстреляли три города в ДНР, включая Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли три города в ДНР, включая Горловку и Донецк - РИА Новости, 10.05.2022
Украинские войска обстреляли три города в ДНР, включая Горловку и Донецк
Украинские войска менее чем за час выпустили 20 мин, девять гранат и четыре снаряда по трем населенным пунктам ДНР, включая Донецк и Горловку, говорится в... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T18:59
2022-05-10T18:59
в мире
владимир путин
сергей лавров
горловка
россия
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 20 мин, девять гранат и четыре снаряда по трем населенным пунктам ДНР, включая Донецк и Горловку, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по населенному пункту Зайцево украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров и девять гранат из СПГ. По Горловке также выпущено десять мин того же калибра, а по Донецку - четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220510/donetsk-1787774366.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
горловка
россия
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, сергей лавров, горловка, россия, донецк (днр), стирол
18:59 10.05.2022
 
Украинские войска обстреляли три города в ДНР, включая Горловку и Донецк

СЦКК: украинские войска обстреляли три города в ДНР, включая Горловку и Донецк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили 20 мин, девять гранат и четыре снаряда по трем населенным пунктам ДНР, включая Донецк и Горловку, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по населенному пункту Зайцево украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров и девять гранат из СПГ. По Горловке также выпущено десять мин того же калибра, а по Донецку - четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 17:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные вновь обстреляли рынок в Донецке, есть пострадавшие
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Участники митинга-концерта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:00
Как России не превратиться в Украину
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровГорловкаРоссияДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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