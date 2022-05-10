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Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 10.05.2022
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Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 10.05.2022
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск
Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:05
2022-05-10T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять складов горючего и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 380 националистов и выведено из строя 53 единицы военной техники.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:05 10.05.2022
 
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск

Минобороны: ракетчики и артиллеристы поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять складов горючего и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области", - заявил он.
Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 380 националистов и выведено из строя 53 единицы военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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