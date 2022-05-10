https://ria.ru/20220510/ukraina-1787731624.html
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 10.05.2022
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск
Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:05
2022-05-10T11:05
2022-05-10T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_0:0:1847:1040_1920x0_80_0_0_e8938a69a66339b7fd93a99921f8fd82.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять складов горючего и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 380 националистов и выведено из строя 53 единицы военной техники.
https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774999131_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_bfbd43d9b2c5910a5ee3e1841ba4e905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск
Минобороны: ракетчики и артиллеристы поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ