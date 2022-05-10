https://ria.ru/20220510/ukraina-1787731624.html

Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск

Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск - РИА Новости, 10.05.2022

Ракетные войска уничтожили 33 пункта управления украинских войск

Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:05

2022-05-10T11:05

2022-05-10T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ поражены 33 пункта управления украинских войск, 407 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены пять складов горючего и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 380 националистов и выведено из строя 53 единицы военной техники.

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков