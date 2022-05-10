Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили 74 военных объекта на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220510/spetsoperatsiya-1787787756.html
ВС России поразили 74 военных объекта на Украине
ВС России поразили 74 военных объекта на Украине - РИА Новости, 10.05.2022
ВС России поразили 74 военных объекта на Украине
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 74 украинских военных объекта, в том числе два пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T19:41
2022-05-10T22:10
в мире
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376167_0:184:3137:1949_1920x0_80_0_0_a769bbd763e5f9ab7fc103e98293e517.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 74 украинских военных объекта, в том числе два пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Конашенков.Ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ поражены 3 пункта управления украинских войск, 223 района скопления живой силы и военной техники противника, уничтожены 2 склада боеприпасов, сообщил Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220510/skhrony-1787785464.html
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376167_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_a37f25bda098b01257ebe49808c7ff0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:41 10.05.2022 (обновлено: 22:10 10.05.2022)
 
ВС России поразили 74 военных объекта на Украине

Вооруженные силы России поразили 74 военных объекта на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии на Украине
Военнослужащий Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Росгвардии на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 74 украинских военных объекта, в том числе два пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Конашенков.
Военнослужащий ВСУ в разрушенном доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 19:15Специальная военная операция на Украине
В Херсоне нашли схроны с оружием
Ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ поражены 3 пункта управления украинских войск, 223 района скопления живой силы и военной техники противника, уничтожены 2 склада боеприпасов, сообщил Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 08:00
"Думали, закончится быстро": что происходит на левом берегу Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала