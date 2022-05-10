https://ria.ru/20220510/spetsoperatsiya-1787787756.html

ВС России поразили 74 военных объекта на Украине

ВС России поразили 74 военных объекта на Украине - РИА Новости, 10.05.2022

ВС России поразили 74 военных объекта на Украине

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 74 украинских военных объекта, в том числе два пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T19:41

2022-05-10T19:41

2022-05-10T22:10

в мире

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 74 украинских военных объекта, в том числе два пункта управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта, в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Конашенков.Ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ поражены 3 пункта управления украинских войск, 223 района скопления живой силы и военной техники противника, уничтожены 2 склада боеприпасов, сообщил Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220510/skhrony-1787785464.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, игорь конашенков, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр