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В Воронеже установили скульптуру украинской бабушки с советским флагом
В Воронеже установили скульптуру украинской бабушки с советским флагом - РИА Новости, 10.05.2022
В Воронеже установили скульптуру украинской бабушки с советским флагом
Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, установили в Воронеже на День Победы, сообщило правительство региона. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:34
2022-05-10T17:34
2022-05-10T17:34
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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, установили в Воронеже на День Победы, сообщило правительство региона.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали, планировалось, что скульптуру откроют в День Победы."В Воронеже (9 мая) презентовали деревянную скульптуру бабушки с красным флагом "Будем жить", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где на нее могут посмотреть все желающие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж, украина, ситуация в днр и лнр, день победы, донбасс
В Воронеже установили скульптуру украинской бабушки с советским флагом
Скульптуру украинской бабушки с советским флагом установили в Воронеже на День Победы
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Скульптуру бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным, установили в Воронеже на День Победы, сообщило правительство региона.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины
с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Военный дал женщине продукты, забрал флаг и наступил на него. Женщина продукты вернула и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.
Воронежский скульптор Александр Ивченко, вдохновившись историей бабушки, решил сделать деревянную скульптуру пожилой женщины. Власти города и области идею поддержали, планировалось, что скульптуру откроют в День Победы.
"В Воронеже
(9 мая) презентовали деревянную скульптуру бабушки с красным флагом "Будем жить", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что после завершения праздничных мероприятий скульптура останется в Воронеже, в центре военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", где на нее могут посмотреть все желающие.