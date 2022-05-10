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Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране - РИА Новости, 10.05.2022
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Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране
Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране - РИА Новости, 10.05.2022
Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для восстановления политической... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:39
2022-05-10T15:48
в мире
цены на нефть
готабая раджапакса
махинда раджапакса
шри-ланка
twitter
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для восстановления политической стабильности."Я призываю и призываю людей сохранять спокойствие и прекратить насилие и акты мести в отношении граждан независимо от политической принадлежности. Будут предприняты все усилия для восстановления политической стабильности путем консенсуса в рамках конституционного мандата и разрешения экономического кризиса", - написал президент в Twitter.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабая Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов. Протестующие также начали митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где, как они считают, находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена после отставки премьера и кабинета министров обратился к президенту страны с просьбой немедленно созвать парламент для избрания нового премьер-министра.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220506/shri-lanka-1787315635.html
https://ria.ru/20220509/otstavka-1787649258.html
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в мире, цены на нефть, готабая раджапакса, махинда раджапакса, шри-ланка, twitter, мвф
15:39 10.05.2022 (обновлено: 15:48 10.05.2022)
 
Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить насилие в стране

© РИА Новости / Евгений Безека Готабая Раджапакса
 Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Готабая Раджапакса. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для восстановления политической стабильности.
"Я призываю и призываю людей сохранять спокойствие и прекратить насилие и акты мести в отношении граждан независимо от политической принадлежности. Будут предприняты все усилия для восстановления политической стабильности путем консенсуса в рамках конституционного мандата и разрешения экономического кризиса", - написал президент в Twitter.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:15
В Шри-Ланке вновь объявили чрезвычайное положение
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.
На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабая Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов. Протестующие также начали митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где, как они считают, находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена после отставки премьера и кабинета министров обратился к президенту страны с просьбой немедленно созвать парламент для избрания нового премьер-министра.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 14:46
Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку
 
В миреЦены на нефтьГотабая РаджапаксаМахинда РаджапаксаШри-ЛанкаTwitterМВФ
 
 
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