https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787761571.html

Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране

Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране - РИА Новости, 10.05.2022

Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для восстановления политической... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:39

2022-05-10T15:39

2022-05-10T15:48

в мире

цены на нефть

готабая раджапакса

махинда раджапакса

шри-ланка

twitter

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17110/81/171108139_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_c39982e1c6c4e29c708ccc21f29d8add.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для восстановления политической стабильности."Я призываю и призываю людей сохранять спокойствие и прекратить насилие и акты мести в отношении граждан независимо от политической принадлежности. Будут предприняты все усилия для восстановления политической стабильности путем консенсуса в рамках конституционного мандата и разрешения экономического кризиса", - написал президент в Twitter.С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабая Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов. Протестующие также начали митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где, как они считают, находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена после отставки премьера и кабинета министров обратился к президенту страны с просьбой немедленно созвать парламент для избрания нового премьер-министра.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220506/shri-lanka-1787315635.html

https://ria.ru/20220509/otstavka-1787649258.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, готабая раджапакса, махинда раджапакса, шри-ланка, twitter, мвф