15:39 10.05.2022 (обновлено: 15:48 10.05.2022)
Президент Шри-Ланки призвал прекратить насилие в стране
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить насилие в стране
Готабая Раджапакса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса призвал прекратить акты насилия в стране, заявив, что власти предпримут все усилия для восстановления политической стабильности.
"Я призываю и призываю людей сохранять спокойствие и прекратить насилие и акты мести в отношении граждан независимо от политической принадлежности. Будут предприняты все усилия для восстановления политической стабильности путем консенсуса в рамках конституционного мандата и разрешения экономического кризиса", - написал президент в Twitter.
С утра 9 мая на Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения.
На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку, позже это прошение было удовлетворено его младшим братом, президентом Готабая Раджапакса. Уже после отставки премьера протестующие подожгли семейный дом братьев Раджапакса, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов. Протестующие также начали митинг около военно-морской базы в Тринкомали, где, как они считают, находится бывший премьер и его семья. При этом сын экс-премьера заявил СМИ, что Махинда Раджапакса не собирается покидать страну.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена после отставки премьера и кабинета министров обратился к президенту страны с просьбой немедленно созвать парламент для избрания нового премьер-министра.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Вчера, 14:46Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку