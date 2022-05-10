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При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек - РИА Новости, 10.05.2022
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При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек
При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек - РИА Новости, 10.05.2022
При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек
Семь человек погибли и 231 получил ранения в результате столкновений на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом, который разразился вслед за экономическим,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:31
2022-05-10T07:32
в мире
шри-ланка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Семь человек погибли и 231 получил ранения в результате столкновений на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом, который разразился вслед за экономическим, сообщает издание News First.Столкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.Накануне вечером протестующие на Шри-Ланке подожгли семейный дом ушедшего в отставку главы правительства Махинды Раджапаксы и его брата, президента страны Готбайи Раджапаксы. По данным телеканала, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.Накануне премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса подал в отставку, направив письмо с заявлением об этом президенту страны. Отставка премьера последовала после того, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его уйти в отставку в качестве решения продолжающегося политического кризиса. Ожидается, что в ближайшее время президент страны пригласит все политические партии в парламенте сформировать общепартийный кабинет министров.
https://ria.ru/20220509/indiya-1787584925.html
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в мире, шри-ланка
07:31 10.05.2022 (обновлено: 07:32 10.05.2022)
 
При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек

При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек, более 230 пострадали

© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский, Шри-Ланка
Полицейский, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский, Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Семь человек погибли и 231 получил ранения в результате столкновений на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом, который разразился вслед за экономическим, сообщает издание News First.
"231 человек был ранен во вчерашних столкновениях и госпитализирован в несколько больниц, 218 из них проходят лечение в Национальной больнице Коломбо", - сообщает издание со ссылкой на данные полиции.
Столкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.
Накануне вечером протестующие на Шри-Ланке подожгли семейный дом ушедшего в отставку главы правительства Махинды Раджапаксы и его брата, президента страны Готбайи Раджапаксы. По данным телеканала, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Накануне премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса подал в отставку, направив письмо с заявлением об этом президенту страны. Отставка премьера последовала после того, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его уйти в отставку в качестве решения продолжающегося политического кризиса. Ожидается, что в ближайшее время президент страны пригласит все политические партии в парламенте сформировать общепартийный кабинет министров.
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