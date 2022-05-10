https://ria.ru/20220510/shri-lanka-1787718724.html

При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек

При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек - РИА Новости, 10.05.2022

При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек

Семь человек погибли и 231 получил ранения в результате столкновений на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом, который разразился вслед за экономическим,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T07:31

2022-05-10T07:31

2022-05-10T07:32

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Семь человек погибли и 231 получил ранения в результате столкновений на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом, который разразился вслед за экономическим, сообщает издание News First.Столкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.Накануне вечером протестующие на Шри-Ланке подожгли семейный дом ушедшего в отставку главы правительства Махинды Раджапаксы и его брата, президента страны Готбайи Раджапаксы. По данным телеканала, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.Накануне премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса подал в отставку, направив письмо с заявлением об этом президенту страны. Отставка премьера последовала после того, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его уйти в отставку в качестве решения продолжающегося политического кризиса. Ожидается, что в ближайшее время президент страны пригласит все политические партии в парламенте сформировать общепартийный кабинет министров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, шри-ланка