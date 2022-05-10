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В Еврокомиссии ищут решения по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 10.05.2022
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В Еврокомиссии ищут решения по эмбарго на российскую нефть
В Еврокомиссии ищут решения по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 10.05.2022
В Еврокомиссии ищут решения по эмбарго на российскую нефть
Европейская комиссия работает над поиском приемлемых для всех стран-членов решений по возможному эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:12
2022-05-10T15:12
экономика
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
россия
санкции
эрик мамер
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Европейская комиссия работает над поиском приемлемых для всех стран-членов решений по возможному эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Венгрию в минувший понедельник."Этот визит проходил в рамках предложений Еврокомиссии по шестому пакету санкций (против России – ред.), включающему эмбарго на нефть… Мы всегда признавали существование специфических ситуаций в ряде стран и их законных опасений (относительно введения эмбарго – ред.) Мы работаем над поиском приемлемого решения по всем связанным вопросам", - сказал он.Мамер добавил, что визит фон дер Ляйен в Венгрию "был посвящен обсуждению вопроса на политическом и техническом уровнях" и не предполагал принятия конкретных решений.Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения. Как сообщил по итогам их переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто, на встрече были некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть.Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220510/neft-1787726040.html
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, россия, санкции, эрик мамер, урсула фон дер ляйен
15:12 10.05.2022
 
В Еврокомиссии ищут решения по эмбарго на российскую нефть

Представитель ЕК Мамер рассказал о поиске решений по эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Европейская комиссия работает над поиском приемлемых для всех стран-членов решений по возможному эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета антироссийских санкций, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя визит главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Венгрию в минувший понедельник.
"Этот визит проходил в рамках предложений Еврокомиссии по шестому пакету санкций (против России – ред.), включающему эмбарго на нефть… Мы всегда признавали существование специфических ситуаций в ряде стран и их законных опасений (относительно введения эмбарго – ред.) Мы работаем над поиском приемлемого решения по всем связанным вопросам", - сказал он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
09:44
Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней
Мамер добавил, что визит фон дер Ляйен в Венгрию "был посвящен обсуждению вопроса на политическом и техническом уровнях" и не предполагал принятия конкретных решений.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения. Как сообщил по итогам их переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто, на встрече были некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть.
Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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ЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияРоссияСанкцииЭрик МамерУрсула фон дер Ляйен
 
 
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