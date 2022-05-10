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СМИ: США усилили расследования в отношении "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: США усилили расследования в отношении "Лаборатории Касперского"
СМИ: США усилили расследования в отношении "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: США усилили расследования в отношении "Лаборатории Касперского"
Власти США активизировали расследования в отношении "Лаборатории Касперского" после начала российской спецоперации на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T00:34
2022-05-10T00:34
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти США активизировали расследования в отношении "Лаборатории Касперского" после начала российской спецоперации на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.Отмечается, что после передачи расследования министерству торговли США от минюста по этому делу был "достигнут лишь незначительный прогресс". Белый дом и другие чиновники призвали министерство активизировать расследование в марте на фоне опасений якобы возможных кибератак из РФ, передает агентство Рейтер.В конце марта федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что "продукты под брендом "Лаборатория Касперского" представляют неприемлемый риск для нацбезопасности.Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия
00:34 10.05.2022
 
СМИ: США усилили расследования в отношении "Лаборатории Касперского"

Reuters: США усилили расследования в отношении "Лаборатории Касперского"

© Фото : Лаборатория Касперского"Лаборатория Касперского"
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти США активизировали расследования в отношении "Лаборатории Касперского" после начала российской спецоперации на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что после передачи расследования министерству торговли США от минюста по этому делу был "достигнут лишь незначительный прогресс". Белый дом и другие чиновники призвали министерство активизировать расследование в марте на фоне опасений якобы возможных кибератак из РФ, передает агентство Рейтер.
В конце марта федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что "продукты под брендом "Лаборатория Касперского" представляют неприемлемый риск для нацбезопасности.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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