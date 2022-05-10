03:05 10.05.2022 (обновлено: 12:43 10.05.2022)
Посол ЛНР: переговоры о признании республики ведутся с рядом стран
Посол ЛНР Мирошник: переговоры о признании республики ведутся с Сирией и Венесуэлой
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Переговоры о признании Луганской народной республики идут с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Мирошника послом ЛНР в России.
"На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнерами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Еще ряд переговоров ведется с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждение параметров взаимоотношений с Луганской народной республикой, но пока у нас нет права оглашать это и выносить в публичную плоскость", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что прослеживается желание со стороны других государств признать ЛНР.
"Для этого нужно вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу, и я уверен, что у нас будет возможность немного позже сказать о результатах такой работы", - пояснил посол ЛНР в РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.