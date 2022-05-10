https://ria.ru/20220510/priznanie-1787713544.html

Посол ЛНР: переговоры о признании республики ведутся с рядом стран

Посол ЛНР: переговоры о признании республики ведутся с рядом стран - РИА Новости, 10.05.2022

Посол ЛНР: переговоры о признании республики ведутся с рядом стран

Переговоры о признании Луганской народной республики идут с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T03:05

2022-05-10T03:05

2022-05-10T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

сирия

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787740861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cc8ac2256c465d582aabdbabf369369.jpg

ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Переговоры о признании Луганской народной республики идут с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник.Глава ЛНР Леонид Пасечник 6 мая подписал указ о назначении Мирошника послом ЛНР в России.Он уточнил, что прослеживается желание со стороны других государств признать ЛНР."Для этого нужно вести нормальную, скрупулезную дипломатическую работу, и я уверен, что у нас будет возможность немного позже сказать о результатах такой работы", - пояснил посол ЛНР в РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/kontrol-1787685115.html

луганская народная республика

россия

сирия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мирошник рассказал о том, что с рядом стран ведутся переговоры о признании ЛНР Переговоры о признании Луганской народной республики идут с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Родион Мирошник 2022-05-10T03:05 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, сирия, венесуэла