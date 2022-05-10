Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС
Глава Минприроды Козлов: надо упростить механизм введения ЧС, чтобы тушить пожары быстрее
Тушение лесного пожара в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо упростить механизм введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы тушить пожары быстрее, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Тушить огонь нужно быстрее и бросать для этого все силы. Для этого нам надо упростить механизм введения ЧС", - сказал Козлов на совещании президента России по ситуации с пожарами в регионах.
По словам министра, районам нужно дать возможность вводить ЧС, как только возгорание разрослось до 25 гектаров в наземной зоне или 200 гектаров в авиационной зоне. ЧС регионального значения в лесах предлагается вводить, когда на тушение пожаров задействовано более 70% сил и средств субъекта. С учетом итогов прошлого года предлагается снять административные барьеры для введения межрегионального и федерального уровня ЧС, которые мешали сделать это оперативно.
"В прошлом году мы не имели право использовать федеральные силы в Якутии, пока соседняя Иркутская область не разгорелась до регионального режима ЧС. По закону, для федеральной помощи нужен хотя бы межрегиональный режим ЧС, когда горит несколько регионов", - пояснил глава Минприроды.