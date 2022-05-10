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Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС - РИА Новости, 10.05.2022
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Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС
Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС - РИА Новости, 10.05.2022
Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС
Необходимо упростить механизм введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы тушить пожары быстрее, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T16:14
2022-05-10T16:14
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо упростить механизм введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы тушить пожары быстрее, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.По словам министра, районам нужно дать возможность вводить ЧС, как только возгорание разрослось до 25 гектаров в наземной зоне или 200 гектаров в авиационной зоне. ЧС регионального значения в лесах предлагается вводить, когда на тушение пожаров задействовано более 70% сил и средств субъекта. С учетом итогов прошлого года предлагается снять административные барьеры для введения межрегионального и федерального уровня ЧС, которые мешали сделать это оперативно."В прошлом году мы не имели право использовать федеральные силы в Якутии, пока соседняя Иркутская область не разгорелась до регионального режима ЧС. По закону, для федеральной помощи нужен хотя бы межрегиональный режим ЧС, когда горит несколько регионов", - пояснил глава Минприроды.
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общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия
16:14 10.05.2022
 
Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС

Глава Минприроды Козлов: надо упростить механизм введения ЧС, чтобы тушить пожары быстрее

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара в Якутии
Тушение лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Нина Слепцова
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Тушение лесного пожара в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо упростить механизм введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы тушить пожары быстрее, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Тушить огонь нужно быстрее и бросать для этого все силы. Для этого нам надо упростить механизм введения ЧС", - сказал Козлов на совещании президента России по ситуации с пожарами в регионах.
По словам министра, районам нужно дать возможность вводить ЧС, как только возгорание разрослось до 25 гектаров в наземной зоне или 200 гектаров в авиационной зоне. ЧС регионального значения в лесах предлагается вводить, когда на тушение пожаров задействовано более 70% сил и средств субъекта. С учетом итогов прошлого года предлагается снять административные барьеры для введения межрегионального и федерального уровня ЧС, которые мешали сделать это оперативно.
"В прошлом году мы не имели право использовать федеральные силы в Якутии, пока соседняя Иркутская область не разгорелась до регионального режима ЧС. По закону, для федеральной помощи нужен хотя бы межрегиональный режим ЧС, когда горит несколько регионов", - пояснил глава Минприроды.
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
12:54
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
 
ОбществоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Россия
 
 
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