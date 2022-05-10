https://ria.ru/20220510/pozhary-1787765392.html

Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС

Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС - РИА Новости, 10.05.2022

Глава Минприроды предложил упростить механизм введения ЧС

Необходимо упростить механизм введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы тушить пожары быстрее, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T16:14

2022-05-10T16:14

2022-05-10T16:14

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Необходимо упростить механизм введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы тушить пожары быстрее, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.По словам министра, районам нужно дать возможность вводить ЧС, как только возгорание разрослось до 25 гектаров в наземной зоне или 200 гектаров в авиационной зоне. ЧС регионального значения в лесах предлагается вводить, когда на тушение пожаров задействовано более 70% сил и средств субъекта. С учетом итогов прошлого года предлагается снять административные барьеры для введения межрегионального и федерального уровня ЧС, которые мешали сделать это оперативно."В прошлом году мы не имели право использовать федеральные силы в Якутии, пока соседняя Иркутская область не разгорелась до регионального режима ЧС. По закону, для федеральной помощи нужен хотя бы межрегиональный режим ЧС, когда горит несколько регионов", - пояснил глава Минприроды.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия