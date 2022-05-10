https://ria.ru/20220510/pozhary-1787753917.html

Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров

Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров - РИА Новости, 10.05.2022

Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:34

2022-05-10T14:34

2022-05-10T14:57

общество

россия

владимир путин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах."На что хотел бы обратить особое внимание - прежде всего, конечно, это восстановление жилья. И я прошу, Марат Шакирзянович, вас, если потребуется помощь со стороны федерального правительства, подключаться", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Президент РФ добавил, что "конечно, это вопрос, который должен быть решен на уровне регионов прежде всего, с привлечением возможностей муниципалитетов"."Но если нужна будет помощь со стороны федерации, просил бы строительный комплекс России тоже подключиться и соответствующим образом отреагировать", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, марат хуснуллин