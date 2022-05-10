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Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров
Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров - РИА Новости, 10.05.2022
Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:34
2022-05-10T14:57
общество
россия
владимир путин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах."На что хотел бы обратить особое внимание - прежде всего, конечно, это восстановление жилья. И я прошу, Марат Шакирзянович, вас, если потребуется помощь со стороны федерального правительства, подключаться", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Президент РФ добавил, что "конечно, это вопрос, который должен быть решен на уровне регионов прежде всего, с привлечением возможностей муниципалитетов"."Но если нужна будет помощь со стороны федерации, просил бы строительный комплекс России тоже подключиться и соответствующим образом отреагировать", - добавил глава государства.
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общество, россия, владимир путин, марат хуснуллин
14:34 10.05.2022 (обновлено: 14:57 10.05.2022)
 
Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после пожаров

Путин поручил Хуснуллину помочь с восстановлением жилья после лесных пожаров в регионах

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь с восстановлением жилья тем, у кого сгорели дома при пожарах в регионах.
"На что хотел бы обратить особое внимание - прежде всего, конечно, это восстановление жилья. И я прошу, Марат Шакирзянович, вас, если потребуется помощь со стороны федерального правительства, подключаться", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.
Президент РФ добавил, что "конечно, это вопрос, который должен быть решен на уровне регионов прежде всего, с привлечением возможностей муниципалитетов".
"Но если нужна будет помощь со стороны федерации, просил бы строительный комплекс России тоже подключиться и соответствующим образом отреагировать", - добавил глава государства.
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
12:54
Путин призвал отладить адекватную систему реагирования на лесные пожары
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
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