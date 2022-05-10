https://ria.ru/20220510/pozhary-1787751826.html

Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам

Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам - РИА Новости, 10.05.2022

Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам

Президент России Владимир Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:18

2022-05-10T14:18

2022-05-10T14:58

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах.Глава государства отмечал особую важность работы по восстановлению жилья."Выплаты - второй вопрос. Это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились движимого и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Он обратил внимание на то, что многие погорельцы утратили и документы.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787740530.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир путин