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Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам - РИА Новости, 10.05.2022
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Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам
Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам - РИА Новости, 10.05.2022
Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам
Президент России Владимир Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:18
2022-05-10T14:58
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах.Глава государства отмечал особую важность работы по восстановлению жилья."Выплаты - второй вопрос. Это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились движимого и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.Он обратил внимание на то, что многие погорельцы утратили и документы.
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происшествия, россия, владимир путин
14:18 10.05.2022 (обновлено: 14:58 10.05.2022)
 
Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам

Президент Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах.
Глава государства отмечал особую важность работы по восстановлению жилья.
"Выплаты - второй вопрос. Это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились движимого и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма", - сказал Путин на совещании по ситуации с пожарами в ряде регионов РФ.
Он обратил внимание на то, что многие погорельцы утратили и документы.
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