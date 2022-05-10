https://ria.ru/20220510/pozhary-1787751407.html

Красноярский губернатор назвал причину пожаров в регионе

Красноярский губернатор назвал причину пожаров в регионе - РИА Новости, 10.05.2022

Красноярский губернатор назвал причину пожаров в регионе

Причиной крупных пожаров в Красноярском крае, по предварительным данным, стали сбои в системе энергоснабжения, в том числе на сетях, из-за сильного ветра,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:15

2022-05-10T14:15

2022-05-10T14:15

происшествия

красноярский край

александр усс

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Причиной крупных пожаров в Красноярском крае, по предварительным данным, стали сбои в системе энергоснабжения, в том числе на сетях, из-за сильного ветра, сообщил губернатор Александр Усс.Он отметил, что по результату проверки регион был "полностью готов к пожароопасному сезону". Но 7 мая обстановка "резко осложнилась" из-за погоды - край накрыл ураганный ветер. Как следствие, при таких погодных условиях не было возможности тушить пожары с помощью авиации."Анализом причин в каждом конкретном случае занимается МЧС, Ростехнадзор, все компетентные органы, следствие уже идет. Но предварительная оценка сегодня заключается в том, что существенную или даже преобладающую роль в этом сыграли объективно возникшие на фоне сильнейшего ветра сбои у системе энергоснабжения, прежде всего на сетях - перекрест проводов, падение на них деревьев и так далее", - доложил Усс на совещании у президента России Владимира Путина.Глава региона добавил, что, по оценке специалистов, реальная угроза уничтожения была в отношении 8 тысяч домов, но это удалось предотвратить - было принято оперативное решение об отключении электроэнергии в более чем 190 населенных пунктах. На сегодняшний день электроснабжение везде восстановлено, указал он.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах региона, в результате погибли семь человек и 19 получили травмы. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, местами - 35. В результате произошли массовые перехлесты ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и, как следствие, к возгораниям. Ранее сообщалось, что всего в регионе сгорели частично или полностью 546 жилых дома, пострадало имущество 1565 человек.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, александр усс