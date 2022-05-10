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Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС

Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС - РИА Новости, 10.05.2022

Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС

Ситуация с пожарами в РФ находится на контроле МЧС, угрозы населенных пунктам нет, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T13:33

2022-05-10T13:33

2022-05-10T13:33

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация с пожарами в РФ находится на контроле МЧС, угрозы населенных пунктам нет, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."На данный момент ситуация с пожарами в Российской Федерации находится на контроле МЧС России, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что у МЧС России сил и средств достаточно, все системы готовы к выполнению поставленных задач.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года" – Путин о лесных пожарах Российским властям нельзя допустить, чтобы ситуация с пожарами в регионах была такой же, как в прошлом 2021 году, когда лесные пожары стали самыми продолжительными за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-05-10T13:33 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, видео