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Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС - РИА Новости, 10.05.2022
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Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС
Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС - РИА Новости, 10.05.2022
Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС
Ситуация с пожарами в РФ находится на контроле МЧС, угрозы населенных пунктам нет, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T13:33
2022-05-10T13:33
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация с пожарами в РФ находится на контроле МЧС, угрозы населенных пунктам нет, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."На данный момент ситуация с пожарами в Российской Федерации находится на контроле МЧС России, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что у МЧС России сил и средств достаточно, все системы готовы к выполнению поставленных задач.
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"Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года" – Путин о лесных пожарах
Российским властям нельзя допустить, чтобы ситуация с пожарами в регионах была такой же, как в прошлом 2021 году, когда лесные пожары стали самыми продолжительными за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, видео
Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация с пожарами в РФ находится на контроле МЧС, угрозы населенных пунктам нет, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
2022-05-10T13:33
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13:33 10.05.2022
 
Чуприян заявил, что ситуация с пожарами находится на контроле МЧС

Врио главы МЧС Чуприян: ситуация с пожарами находится на контроле МЧС

© Фото : МЧС РоссииВрио министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян
Врио министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : МЧС России
Врио министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация с пожарами в РФ находится на контроле МЧС, угрозы населенных пунктам нет, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"На данный момент ситуация с пожарами в Российской Федерации находится на контроле МЧС России, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что у МЧС России сил и средств достаточно, все системы готовы к выполнению поставленных задач.
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Чуприян
 
 
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